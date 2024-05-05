Помер відомий актор з "Володаря перснів"

Помер актор з "Володаря перснів"

Так, життя актора закінчилося у неділю, 5 травня. Він помер зранку. Це вже підтвердили його агенти.

Втім, причини смерті 79-річного Гілла поки що не повідомляються. Ймовірно, про це стане відомо пізніше.

Актор Бернард Гілл (скріншот)

Про смерть Гілла вже висловилася відома музикантка Барбара Діксон. Вона зазначила, що їй дуже сумно прощатися з актором.

"Ми працювали разом у чудовому шоу Джона, Пола, Джорджа, Рінго та Берта, Віллі та Рассела, 1974-1975. Справді чудовий актор. Це було привілеєм перетинатися з ним. Спочивай з миром, Бенні", - написала вона.

Допис Діксон (скріншот)

Що відомо про актора

Гілл народився у 1944 році в Манчестері. Він знявся у багатьох культових фільмах, таких як "Титанік" та "Справжній злочин", "Валькірія" й "Король скорпіонів". А свою кар'єру він почав з серіалу "Хлопці з Blackstuff", який отримав чимало нагород.

Але багатьом актор запам'ятався завдяки легендарній трилогії "Володар перснів", де зіграв короля Теодена.

Актор у фільмі "Володар перснів" (скріншот)

У Гілла була дружина Маріанна. Разом вони виховали та виростили сина.