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Умер известный актер из "Властелина колец"

Актер сыграл во многих известных фильмах (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Полина Иваненко

5 мая скончался известный актер Бернард Хилл. Ему было 79 лет.

Что известно о смерти актера, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

При написании материала были использованы источники: The Guardian, Sky News, пост музыканта Барбары Диксон в X (Twitter).

Умер актер из "Властелина колец"

Так, жизнь актера закончилась в воскресенье, 5 мая. Он умер рано утром. Это уже подтвердили его агенты.

Впрочем, причины смерти 79-летнего Хилла пока не сообщаются. Вероятно, об этом станет известно позже.

Актер Бернард Хилл (скриншот)

О смерти Хилла уже высказалась известная музыкант Барбара Диксон. Она отметила, что ей очень грустно прощаться с актером.

"Мы работали вместе в замечательном шоу Джона, Пола, Джорджа, Ринго и Берта, Вилли и Рассела, 1974-1975. Действительно замечательный актер. Это было привилегией пересекаться с ним. Покойся с миром, Бенни", - написала она.

Сообщение Диксон (скриншот)

Что известно об актере

Хилл родился в 1944 году в Манчестере. Он снялся во многих культовых фильмах, таких как "Титаник" и "Настоящее преступление", "Валькирия" и "Король скорпионов". А свою карьеру он начал с сериала "Парни из Blackstuff", получившего немало наград.

Но многим актер запомнился благодаря легендарной трилогии "Властелин колец", где сыграл короля Теодена.

Актер в фильме "Властелин колец" (скриншот)

У Хилла была жена Марианна. Вместе они воспитали и вырастили сына.

Напомним, недавно мы уже рассказывали, что украинской актрисе диагностировали рак.

Кроме того, на днях стало известно, что известная американская актриса призналась в наркотической зависимости.

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