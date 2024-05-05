Умер известный актер из "Властелина колец"
5 мая скончался известный актер Бернард Хилл. Ему было 79 лет.
Что известно о смерти актера, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
При написании материала были использованы источники: The Guardian, Sky News, пост музыканта Барбары Диксон в X (Twitter).
Умер актер из "Властелина колец"
Так, жизнь актера закончилась в воскресенье, 5 мая. Он умер рано утром. Это уже подтвердили его агенты.
Впрочем, причины смерти 79-летнего Хилла пока не сообщаются. Вероятно, об этом станет известно позже.
Актер Бернард Хилл (скриншот)
О смерти Хилла уже высказалась известная музыкант Барбара Диксон. Она отметила, что ей очень грустно прощаться с актером.
"Мы работали вместе в замечательном шоу Джона, Пола, Джорджа, Ринго и Берта, Вилли и Рассела, 1974-1975. Действительно замечательный актер. Это было привилегией пересекаться с ним. Покойся с миром, Бенни", - написала она.
Сообщение Диксон (скриншот)
Что известно об актере
Хилл родился в 1944 году в Манчестере. Он снялся во многих культовых фильмах, таких как "Титаник" и "Настоящее преступление", "Валькирия" и "Король скорпионов". А свою карьеру он начал с сериала "Парни из Blackstuff", получившего немало наград.
Но многим актер запомнился благодаря легендарной трилогии "Властелин колец", где сыграл короля Теодена.
Актер в фильме "Властелин колец" (скриншот)
У Хилла была жена Марианна. Вместе они воспитали и вырастили сына.
Напомним, недавно мы уже рассказывали, что украинской актрисе диагностировали рак.
Кроме того, на днях стало известно, что известная американская актриса призналась в наркотической зависимости.