Помер Сільвіо Берлусконі. Що говорив друг Путіна про Україну

Що говорив Берлусконі про Україну

Зазначимо, що колишній прем'єр-міністр Італії був у відмінних відносинах із Володимиром Путіним, який розпочав війну в Україні.

За більш як 20 років правління кремлівського диктатора Сільвіо ніколи не приховував своїх особливих симпатій до Росії. А після 2014 року заявляв, що дружба з Путіним стала ще міцнішою.

Також в одному зі своїх інтерв'ю італієць називав Путіна "молодшим братом".

Берлусконі з Путіним (фото: bbc.com)

Також італійський політик заявляв, що якби він очолював уряд країни, то не став би зустрічатися із президентом України Володимиром Зеленським.

"Я говорити з Зеленським? Якби я був прем'єр-міністром, то ніколи б туди не пішов", - говорив він.

Берлусконі звинувачував Україну та Володимира Зеленського у тому, що вони нібито спровокували нинішню війну.

"Зеленському було достатньо припинити нападати на дві автономні республіки Донбасу - і все це не сталося б", - зазначав Сільвіо.

Берлусконі також приголомшив ЗМІ, коли сказав, що "Україна може піти на переговори з Росією, якщо їй не даватимуть зброю, а запропонують мільярди доларів на відновлення".

Берлусконі дружив із Путіним багато років (фото: tg24.sky.it)

Екс-прем'єр Італії всіляко підтримував війну, розв'язану кремлівським диктатором в Україні.

"Війська мали увійти, дійти до Києва за тиждень, змінити уряд Зеленського на "пристойних людей" - і потім піти. Натомість вони зіткнулися з опором, який підігріли всілякі постачання зброї із Заходу", - заявляв скандальний політик.

Також Берлусконі неодноразово називав Путіна "людиною світу".

Висловлювання Берлусконі змінилися?

Цікаво, що після скандальних заяв про Україну Берлусконі спробував реабілітуватися і сказав, що Італія підтримує український народ.

"Поглянемо на факти. Ми завжди підтримували український народ, ми завжди голосували і в Італії, і в Європі за допомогу Україні як шляхом фінансування, так і постачання зброї. Я завжди був на боці українського народу та світу. Я виступаю за швидке дипломатичне рішення, тому, що ця війна несе загрози всім", – заявляв екс-прем'єр.

Також після кривавих подій у Бучі італійський екс-прем'єр засудив воєнні злочини росіян.

"Я засмучений рішеннями Путіна, в Бучі скоєно військові злочини, і Росія не може цього заперечувати. Ми повинні припинити жорстокість війни, і Італія має працювати над досягненням компромісу, який був би прийнятним для всіх", - зазначив він.