Помер Сільвіо Берлусконі. Що говорив друг Путіна про Україну

Сільвіо Берлусконі помер 12 червня у лікарні Сан-Раффаеле в Мілані. Екс-прем'єр Італії пішов з життя від раку крові. Йому було 86 років.
Що говорив про Україну друг президента РФ Володимира Путіна - читайте у матеріалі Styler.
Зазначимо, що колишній прем'єр-міністр Італії був у відмінних відносинах із Володимиром Путіним, який розпочав війну в Україні.
За більш як 20 років правління кремлівського диктатора Сільвіо ніколи не приховував своїх особливих симпатій до Росії. А після 2014 року заявляв, що дружба з Путіним стала ще міцнішою.
Також в одному зі своїх інтерв'ю італієць називав Путіна "молодшим братом".
Також італійський політик заявляв, що якби він очолював уряд країни, то не став би зустрічатися із президентом України Володимиром Зеленським.
"Я говорити з Зеленським? Якби я був прем'єр-міністром, то ніколи б туди не пішов", - говорив він.
Берлусконі звинувачував Україну та Володимира Зеленського у тому, що вони нібито спровокували нинішню війну.
"Зеленському було достатньо припинити нападати на дві автономні республіки Донбасу - і все це не сталося б", - зазначав Сільвіо.
Берлусконі також приголомшив ЗМІ, коли сказав, що "Україна може піти на переговори з Росією, якщо їй не даватимуть зброю, а запропонують мільярди доларів на відновлення".
Екс-прем'єр Італії всіляко підтримував війну, розв'язану кремлівським диктатором в Україні.
"Війська мали увійти, дійти до Києва за тиждень, змінити уряд Зеленського на "пристойних людей" - і потім піти. Натомість вони зіткнулися з опором, який підігріли всілякі постачання зброї із Заходу", - заявляв скандальний політик.
Також Берлусконі неодноразово називав Путіна "людиною світу".
Цікаво, що після скандальних заяв про Україну Берлусконі спробував реабілітуватися і сказав, що Італія підтримує український народ.
"Поглянемо на факти. Ми завжди підтримували український народ, ми завжди голосували і в Італії, і в Європі за допомогу Україні як шляхом фінансування, так і постачання зброї. Я завжди був на боці українського народу та світу. Я виступаю за швидке дипломатичне рішення, тому, що ця війна несе загрози всім", – заявляв екс-прем'єр.
Також після кривавих подій у Бучі італійський екс-прем'єр засудив воєнні злочини росіян.
"Я засмучений рішеннями Путіна, в Бучі скоєно військові злочини, і Росія не може цього заперечувати. Ми повинні припинити жорстокість війни, і Італія має працювати над досягненням компромісу, який був би прийнятним для всіх", - зазначив він.
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