Умер Сильвио Берлускони. Что говорил друг Путина об Украине

Что говорил Берлускони об Украине

Отметим, что бывший премьер-министр Италии был в отличных отношениях с Владимиром Путиным, который начал войну в Украине.

За более чем 20 лет правления кремлевского диктатора Сильвио никогда не скрывал своих особых симпатий к России. А после 2014 года заявлял, что дружба с Путиным стала еще крепче.

Также в одном из своих интервью итальянец называл Путина "младшим братом".

Берлускони с Путиным (фото: bbc.com)

Также итальянский политик заявлял, что если бы он возглавлял правительство страны, то не стал бы встречаться с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Я говорить с Зеленским? Будь я премьер-министром, то никогда бы туда не пошел", - говорил он.

Берлускони обвинял Украину и Владимира Зеленского в том, что они якобы спровоцировали нынешнюю войну.

"Зеленскому было достаточно прекратить нападать на две автономные республики Донбасса – и всего этого не произошло бы", - отмечал Сильвио.

Берлускони также ошарашил СМИ когда сказал, что "Украина может пойти на переговоры с Россией, если ей не будут давать оружие, а предложат миллиарды долларов на восстановление".

Берлускони дружил с Путиным много лет (фото: tg24.sky.it)

Экс-премьер Италии всячески поддерживал войну, развязанную кремлевским диктатором в Украине.

"Войска должны были войти, дойти до Киева за неделю, сменить правительство Зеленского на "приличных людей" - и потом уйти. Вместо этого они столкнулись с сопротивлением, которое подогрели всевозможные поставки оружия с Запада", - заявлял скандальный политик.

Также Берлускони неоднократно называл Путина "человеком мира".

Высказывания Берлускони поменялись?

Интересно, что после скандальных заявлений об Украине, Берлускони попытался реабилитироваться и сказал, что Италия поддерживает украинский народ.

"Посмотрим на факты. Мы всегда поддерживали украинский народ, мы всегда голосовали и в Италии, и в Европе за помощь Украине как путем финансирования, так и снабжения оружием. Я всегда был на стороне украинского народа и мира. Я выступаю за скорейшее дипломатическое решение, потому что эта война несет угрозы всем", – заявлял экс-премьер.

Также после кровавых событий в Буче итальянский экс-премьер осудил военные преступления россиян.

"Я расстроен решениями Путина, в Буче совершены военные преступления, и Россия не может этого отрицать. Мы должны прекратить жестокость войны, и Италия должна работать над достижением компромисса, который был бы приемлем для всех", - отметил он.