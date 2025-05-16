Помер 26-річний актор і сапер Ярослав Швець: не змогли врятувати після поранення
Загинув 26-річний сапер і актор фільму "Редакція" Ярослав Швець. Він помер внаслідок отриманих на фронті поранень.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на повідомлення батька актора та колектив українського фільму "Редакція".
9 травня у німецькому Дортмунді помер 26-річний український захисник Ярослав Швець. За кілька днів до того, 2 травня, він зазнав важких поранень на фронті. Побратими оперативно евакуювали його до однієї з провідних клінік у Німеччині, але врятувати життя не вдалося.
Команда фільму "Редакція", в якому він зіграв епізодичну, але яскраву роль, розповіла, що за кадром Швець працював у бригаді піротехніків.
"Пам’ятаємо його як уважного, надійного, щирого і надзвичайно світлого хлопця… Дякуємо тобі, Ярославе, за працю, доброту і хоробрість", - йдеться в заяві кінокоманди.
Актор Ярослав Швець (фото: facebook.com/theeditorialoffice)
Батько загиблого написав, що вся родина й побратими сподівались на одужання.
"Здавалося, якщо доїхав - вилікують. Але не так все сталося. Пам’ятайте його - мій син віддав найцінніше, що мав", - йдеться в дописі батька.
Актор Ярослав Швець з батьком (фото: facebook.com/medved.rodgar)
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