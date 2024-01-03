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Помер один із організаторів першого фестивалю "Червона рута" Богдан Стефура

Богдан Стефура (фото: Facebook/Піккардійська терція)
Автор: Василина Копитко

У 66-річному віці помер заслужений працівник культури України, один з організаторів першого фестивалю "Червона рута" та багаторічний звукорежисер колективу "Піккардійська терція" - Богдан Стефура.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію "Піккардійської терції" у Facebook.

Творчий доробок Богдана Стефури

"Не стало нашого доброго друга, багаторічного звукорежисера "Піккардійської  "терції", професіонала своєї справи, людини із загостреним відчуттям справедливості та добрим серцем - Богдана Стефури. Невимовно велика втрата. Сумуємо разом із рідними, близькими та друзями Богдана", - написали артисти.

Вони додали, що разом зі Стефурою мали сотні спільних концертів як в Україні, так і за її межами, багато тисяч подоланих кілометрів, не одну радісну й печальну подію, які переживали пліч-о-пліч.

Також вони додали, що звукорежисер був частиною життя "Піккардійської терції" і кожного з учасників колективу.

Богдан Стефура багато років був звукорежисером "Піккардійської терції" (фото: Facebook/Піккардійська терція)

Богдан Стефура народився 9 березня 1957 року у Судовій Вишні, що на Львівщині. У шкільні роки він створив власний ансамбль, який мав великий успіх.

З початку 1980-х на запрошення Ігоря Білозіра почав працювати звукорежисером в ансамблі "Ватра". Потім співпрацював із рок-колективом "Жайвір" та гуртом "Медікус".

У 1989 році Богдан став одним з організаторів і звукорежисером першого українського фестивалю "Червона рута". Також Стефура два роки на початку 90-х працював звукорежисером в Америці, а після повернення в Україну створив студію звукозапису у Львові "Мелос".

Богдан Стефура був заслуженим працівником культури України (фото: memoryofnations.eu)

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