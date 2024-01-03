Умер один из организаторов первого фестиваля "Червона рута" Богдан Стефура

Творческое наследие Богдана Стефуры

"Не стало нашего хорошего друга, многолетнего звукорежиссера "Пиккардийской терции", профессионала своего дела, человека с обостренным ощущением справедливости и добрым сердцем - Богдана Стефуры. Невыразимо большая потеря. Скорбим вместе с родными, близкими и друзьями Богдана", - написали артисты.

Они добавили, что вместе со Стефурой имели сотни совместных концертов как в Украине, так и за ее пределами, много тысяч преодоленных километров, не одно радостное и печальное событие, которые переживали бок о бок.

Также они добавили, что звукорежиссер был частью жизни "Пиккардийской терции" и каждого из участников коллектива.

Богдан Стефура много лет был звукорежиссером "Пиккардийской терции" (фото: Facebook/Пиккардийская терция)

Богдан Стефура родился 9 марта 1957 года в Судовой Вишне, что во Львовской области. В школьные годы он создал собственный ансамбль, имевший большой успех.

С начала 1980-х по приглашению Игоря Билозира начал работать звукорежиссером в ансамбле "Ватра". Затем сотрудничал с рок-коллективом "Жайвір" и группой "Медікус".

В 1989 году Богдан стал одним из организаторов и звукорежиссером первого украинского фестиваля "Червона рута". Также Стефура два года в начале 90-х работал звукорежиссером в Америке, а по возвращению в Украину создал студию звукозаписи во Львове "Мелос".

Богдан Стефура был заслуженным работником культуры Украины (фото: memoryofnations.eu)