Помер найстаріший чоловік планети. Він два місяці не дожив до 115-річчя

Що відомо про довгожителя

Колишній фермер став найстарішим чоловіком у Венесуелі у 2020 році та офіційно у травні 2022 року він отримав титул найстарішого чоловіка на планеті. Це зафіксували в Книзі рекордів Гіннеса.

"Наш дорогий Хуане Вісенте Перес Мора, сьогодні з глибоким сумом і болем ми прощаємося з тобою, з тим архетипом чоловіка з Тачіри, скромного, працьовитого, миролюбного, захопленого сім’єю і традиціями", - заявив губернатор штату Тачіра у Венесуелі Фредді Бернал.

Чоловік був відомий як Тіо Хуан, що перекладається як дядько Хуан.

Вісенте народився 7 травня 1909 року. Він був дев'ятою дитиною з 10. У 5 років він почав працювати з батьком і братами в сільському господарстві - допомагав у зборі цукрової тростини та кави.

В 1948 році Вісенте став шерифом у Карікуені і протягом десяти років відповідав за вирішення земельних і сімейних суперечок. Весь цей час він продовжував працювати в сільському господарстві.

Вісенте одружився з Едіофіною дель Росаріо Гарсіа, і вони прожили разом 60 років, вона не померла в 1997 році.

Хуан Вісенте Перес Мора працював шерифом (фото: Daily Mail)

У чому секрет довголіття

Вісенте визнали найстарішим із живих чоловіків на планеті, коли йому було 112 років і 253 дні.

"Його секрет довгого життя полягає в тому, щоб наполегливо працювати, відпочивати у свята, рано лягати спати, пити склянку агуардьєнте (іспанський самогон - Ред.) щодня, любити Бога і завжди носи його в серці", - заявили родичі чоловіка.

У 2019 році Вісенте відсвяткував своє 110-річчя, ставши першим у Венесуелі чоловіком-суперстолітнім.

Зазначимо, що поки Книга рекордів Гіннеса офіційно не прокоментувала його смерть Вісенте.

У чоловіка залишилось 11 дітей, 41 онук, 18 правнуків і 12 праправнуків (фото: Daily Mail)