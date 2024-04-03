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Умер самый старый мужчина планеты. Он два месяца не дожил до 115-летия

Хуан Висенте Перес Мора умер на 115-м году жизни (фото: Daily Mail)
Автор: Василина Копытко

Венесуэлец Хуан Висенте Перес Мора, который был самым старым мужчиной на планете, умер за два месяца до своего 115-летия. У него осталось 11 детей, 41 внук, 18 правнуков и 12 праправнуков.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) с ссылкой на публикацию Daily mail.

Что известно о долгожителе

Бывший фермер стал самым старым мужчиной в Венесуэле в 2020 году и официально в мае 2022 года получил титул самого старого мужчины на планете. Это зафиксировали в Книге рекордов Гиннесса.

"Наш дорогой Хуан Висенте Перес Мора, сегодня с глубокой грустью и болью мы прощаемся с тобой, с тем архетипом мужчины из Тачиры, скромного, трудолюбивого, миролюбивого, увлеченного семьей и традициями", - заявил губернатор штата Тачира в Венесуэле Фредди Бернал.

Мужчина был известен как Тио Хуан, что переводится как дядя Хуан.

Висенте родился 7 мая 1909 года. Он был девятым ребенком из 10. В 5 лет он начал работать с отцом и братьями в сельском хозяйстве - помогал в сборе сахарного тростника и кофе.

В 1948 году Висенте стал шерифом в Карикуене и в течение десяти лет отвечал за разрешение земельных и семейных споров. Все это время он продолжал работать в сельском хозяйстве.

Висенте женился на Эдиофине дель Росарио Гарсиа и они прожили вместе 60 лет. Она не умерла в 1997 году.

Хуан Висенте Перес Мора работал шерифом (фото: Daily Mail)

В чем секрет долголетия

Висенте признали самым старым из живых мужчин на планете, когда ему было 112 лет и 253 дня. 

"Его секрет долгой жизни состоит в том, чтобы упорно работать, отдыхать по праздникам, рано ложиться спать, пить стакан агуардьенте (испанский самогон - Ред.) каждый день, любить Бога и всегда носи его в сердце", - заявили родственники мужчины.

В 2019 году Висенте отпраздновал свое 110-летие, став первым в Венесуэле мужчиной-суперстолетним.

Отметим, что пока Книга рекордов Гиннесса официально не прокомментировала смерть Висенте.

У мужчины осталось 11 детей, 41 внук, 18 правнуков и 12 праправнуков (фото: Daily Mail)

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