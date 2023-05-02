Помер модельєр Валентин Юдашкін: що відомо

Модельєр Валентин Юдашкін із Росії помер від раку. Йому було 59 років.
Про смерть дизайнера повідомила низка російських ЗМІ.
У 2021 році Юдашкін вперше розповів публіці, що у нього онкологія, хоча виявлена вона у нього була у 2016 році. У нього знайшли пухлину на нирці, де вже утворилися метастази. Незважаючи на хворобу, модельєр продовжував працювати.
"Геніальний модельєр, визнаний майстер світової моди. Його вбрання носили зірки шоу-бізнесу, театру та кіно, а покази завжди приковували величезну увагу", - написали у російській пресі.
Валентин Юдашкін народився у маленькому селищі у Московській області. Закінчив 1986 року Московський індустріальний технікум, а наступного року вже створив свою першу колекцію. Першим успіхом він сам вважав продемонстровану в рамках Паризького тижня моди 1991 року колекцію "Фаберже".
Зазначимо, що у Юдашкіна одягалися багато російських артистів, зокрема й Алла Пугачова.
Валентин Юдашкін підтримував президента РФ – Володимира Путіна і не засуджував війну в Україні. За це його вигнали з Тижня моди у Парижі та заборонили представляти його останню колекцію одягу.
За те, що він не засудив вторгнення РФ в Україну, він став першим росіянином, якому заборонили брати участь у Тижні моди в Парижі.
Нагадаємо, що 30 квітня в Росії після тяжкої хвороби помер модельєр В'ячеслав Зайцев.
До речі, Аллу Пугачову прозвали зрадницею після того, як вона перестала одягатися у Зайцева і почала замовляти вбрання Юдашкіна.
Як ми раніше писали, помер відомий скульптор та архітектор Володимир Мельниченко.
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