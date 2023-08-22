Помер легендарний Тото Кутуньйо

Життя та смерть Тото Кутуньйо

У липні Тото Кутуньйо виповнилося 80 років. Легендарний співак та автор пісень помер сьогодні близько 16:00 у лікарні Сан-Раффаеле в Мілані, куди його госпіталізували.

Його менеджер Данило Манкузо повідомив, що після тривалої хвороби співаку в останні місяці стало гірше.

Справжнє ім'я Тото Кутуньйо - Сальваторе Кутуньйо. Він народився 7 липня 1943 року в Фоздіново, Італія. Його батько був сіцілійцем, мати - тосканкою. Музикою він захоплювався з раннього дитинства - навчався грати на трубі, акордеоні, ударних.

В музичну кар'єру він прийшов спочатку як барабанщик, потім заснував свій гурт, який виконував його власні пісні. Авторству Тото Кутуньйо належать численні хіти популярних виконавців - Джо Дассена, Андріано Челентано, Ненсі Сінатра, Мірей Матьє.

1976 року Тото разом зі своїм гуртом посів 3 місце на фестивалі Сан-Ремо. У 1980 - став переможцем. Ще 6 разів - займав друге місце цього фестивалю.

З початку 1980-х Кутуньйо почав свою сольну кар'єру. У 1990 році став переможцем Євробачення у Загребі - з піснею Insieme: 1990.

Про особисте життя співака відомо небагато - з 1971 року він був одружений з Карлою. 1989 року в артиста народився позашлюбний син Ніко.

7 пісень, які прославили Тото Кутуньйо

"L'Italiano"

Ця пісня стала народним хітом в Італії та відображає гордість за свої корені та культуру.

"Ti Amo"

Завдяки цій пісні Тото Кутуньо здобув величезну популярність на міжнародній арені. "Ti Amo" стала однією з найуспішніших італійських пісень у світі.

"Solo Noi"

Ця балада підкреслює важливість кохання та розуміння в стосунках між людьми. Пісня набула великої популярності завдяки її чуттєвому виконанню.

"Innamorati"

Ще одна романтична пісня, яка здобула популярність завдяки емоційному та виразному виконанню Тото Кутуньйо.

"Sara"

Ця пісня розповідає про сильні почуття та відданість, що є характерними для багатьох пісень Кутуньйо.

"Ave Maria no Morro"

Поміж романтичних пісень також є місце для релігійної тематики. Ця пісня вражає своєю внутрішньою глибиною та спокійним виконанням.

"La Mia Musica"



Пісня, яка об'єднує усіх шанувальників музики Тото Кутуньйо в усьому світі. Вона говорить про важливість музики у житті та її здатність сприяти єднанню.



Ці сім пісень - лише маленька частина творчості маестро, яка завоювала серця слухачів по всьому світу та зробила його ім'я культовим.