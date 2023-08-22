Умер легендарный Тото Кутуньо

Жизнь и смерть Тото Кутуньо

В июле Тото Кутуньо исполнилось 80 лет. Легендарный певец и автор песен скончался сегодня около 16:00 в больнице Сан-Раффаэле в Милане, куда его госпитализировали.

Его менеджер Данило Манкузо сообщил, что после продолжительной болезни певца в последние месяцы стало хуже.

Настоящее имя Тото Кутуньо - Сальваторе Кутуньо. Он родился 7 июля 1943 года в Фоздиново, Италия. Его отец был сицилийцем, мать - тосканкой. Музыкой он увлекался с раннего детства - учился играть на трубе, аккордеоне, ударных.

В музыкальную карьеру он пришел сначала как барабанщик, затем основал свою группу, исполнявшую его собственные песни. Авторству Тото Кутуньо принадлежат многочисленные хиты популярных исполнителей - Джо Дассена, Андриано Челентано, Нэнси Синатра, Мирей Матье.

В 1976 году Тото вместе со своей группой занял 3-е место на фестивале Сан-Ремо. В 1980 – стал победителем. Еще 6 раз – занимал второе место этого фестиваля.

С начала 1980-х Кутуньо начал сольную карьеру. В 1990 году стал победителем Евровидение в Загребе – с песней Insieme: 1990.

О личной жизни певца известно немного - с 1971 года он состоял в браке с Карлой. В 1989 году у артиста родился внебрачный сын Нико.

7 песен, прославивших Тото Кутуньо

"L'Italiano"

Эта песня стала народным хитом в Италии и отражает гордость за свои корни и культуру.

"Ti Amo"

Благодаря этой песне Тото Кутуньо приобрел огромную популярность на международной арене. "Ti Amo" стала одной из самых успешных итальянских песен в мире.

"Solo Noi"

Эта баллада подчеркивает важность любви и понимания в отношениях между людьми. Песня приобрела большую популярность благодаря ее чувственному исполнению.

"Innamorati"

Еще одна романтическая песня, получившая популярность благодаря эмоциональному и выразительному исполнению Тото Кутуньо.

"Sara"

Эта песня рассказывает о сильных чувствах и преданности, характерных для многих песен Кутуньо.

"Ave Maria no Morro"

Среди романтических песен есть место для религиозной тематики. Эта песня поражает своей внутренней глубиной и спокойным исполнением.

"La Mia Musica"



Песня, объединяющая всех поклонников музыки Тото Кутуньо во всем мире. Она говорит о важности музыки в жизни, и ее способности содействовать единению.



Эти семь песен – лишь маленькая часть творчества маэстро, которая завоевала сердца слушателей по всему миру и сделала его имя культовым.