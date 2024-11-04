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Умер легендарный Куинси Джонс - обладатель 28-ми "Грэмми"

Понедельник 04 ноября 2024 12:45
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Умер легендарный Куинси Джонс - обладатель 28-ми "Грэмми" Куинси Джонс умер (фото: Getty Images)
Автор: Катерина Собкова

В США в возрасте 91 года умер музыкальный продюсер и композитор Куинси Джонс, который в свое время работал с Майклом Джексоном, Фрэнком Синатрой и многими другими.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на ВВС.

Сообщается, что Джонс умер в окружении своей семьи в воскресенье, 3 ноября в Лос-Анджелесе. Причину смерти его близкие пока не стали раскрывать.

"Сегодня вечером с разбитыми сердцами мы должны поделиться новостью о смерти нашего отца и брата Куинси Джонса. И хотя это невероятная утрата для нашей семьи, мы празднуем прекрасную жизнь, которую он прожил, и знаем, что больше никогда не будет такого человека, как он", - говорится в заявлении семьи.

Умер легендарный Куинси Джонс - обладатель 28-ми &quot;Грэмми&quot;

Куинси Джонс (фото: Getty Images)

Что известно о Куинси Джонсе

Куинси Джонс-младший родился 14 марта 1933 года в Чикаго, штат Иллинойс. Мать - Сара Фрэнсис - работала банковским клерком, страдала от шизофрении, отец - Куинси Дилайт Джонс-старший работал плотником, а также был полупрофессиональным бейсболистом.

Начал играть на трубе и заниматься музыкой еще в школьные годы.

В 14 лет познакомился с 17-летним Рэем Чарльзом, затем начал обучаться музыке под руководством Роберта Блэквелла. В 1951 году поступил в бостонский Дом музыки Шиллингера, штат Массачусетс, однако бросил учебу после предложения поехать на гастроли в качестве трубача.

В 1950-х Джонс успешно гастролировал по всей Европе с рядом джазовых оркестров.

В 1964 году Джонс был назначен вице-президентом звукозаписывающей компании, и в том же году он обратил свое внимание на другую музыкальную сферу - кинематограф. Первым фильмом, к которому он написал саундтрек, был "Ростовщик" режиссера Сидни Люмета (1964).

Затем он продолжил писать музыку для фильмов, а также работал в качестве аранжировщика с самыми знаменитыми артистами той эпохи (Фрэнк Синатра, Сара Вон, Билли Экстайн, Элла Фитцджеральд, Дина Вашингтон, Пегги Ли).

Кроме того, Джонс стал продюсером самого продаваемого в истории музыки музыкального альбома Майкла Джексона под названием Thriller.

Джонс также написал саундтреки к более чем 50 фильмам и телепрограммам, включая британский фильм 1969 года "Ограбление по-итальянски".

В 1985 году Джонс собрал 46 самых популярных певцов Америки того времени, включая Джексона, Брюса Спрингстина, Тину Тернер и Синди Лопер, для записи We Are the World.

За свою более чем 75-летнюю карьеру он завоевал 28 премий "Грэмми" (79 номинаций) и был назван журналом Time одним из самых влиятельных джазовых музыкантов XX века.

Первым начал использовать ставшие основой для звучания рок-музыки бас-гитары Fender и синтезатор.

Куинси Джонс был трижды женат и является отцом семерых детей.

Умер легендарный Куинси Джонс - обладатель 28-ми &quot;Грэмми&quot;

Куинси Джонс (фото: Getty Images)

Ранее умер культовый актер 1960-х, чей сын убил собственную мать.

Также недавно умерла актриса, всколыхнувшая весь мир ролью в культовом фильме.

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