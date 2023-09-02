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Помер культовий український актор і музикант. Раптово зупинилося серце

Помер Михайло Кабанов (фото: facebook.com/mike.kabanov.3)
Автор: Юлія Гаюк

У Харкові помер культовий український актор і музикант Михайло Кабанов. У нього раптово зупинилося серце.

Про це повідомив музикант Олег Каданов на своїй сторінці у Facebook.

Що відомо про Кабанова

Михайло народився в Криму. У 2000 році закінчив Харківський національний університет мистецтв імені Івана Котляревського за спеціальністю "актор драматичного театру та кіно". Тут Михайло навчався разом з Сергієм Бабкіним.

У гуртожитку познайомився з Олегом Кадановим та Сергієм Савенком, з якими у 2002 році створили арт-рок-гурт "Оркестр Че". З 2003 року гурт розпочав гастролі Україною. Саме в цей період вони записали свій перший альбом "Люди. Риби.Птахи".

Гурт "Оркестр Че" проіснував до 2016 року, після чого розпався.

Михайло Кабанов із сином Єгором (фото: facebook.com/mike.kabanov.3)

Михайло Кабанов довгий час співпрацював з популярним харківським музичним пабом "Черчилль". А ще був постійним артдиректором харківського пабу "Стіна". За його "каденції" це місце перетворилося на націонал-патріотичне та проукраїнське культурне середовище

Після вторгнення Росії у 2014 році виголошував активну проукраїнську позицію. У тому ж пабі "Стіна" організував волонтерський пункт, де збирав кошти та майно для добровольців.

Кабанов також активно підтримував партизанський загін "Чорний Корпус", а потім батальйон і полк "Азов". Це стало причиною організації проросійськими терористами теракту в приміщенні паба "Стіна" 9 листопада 2014 року.

Тоді під барну стійку заклали вибухівку. У результаті вибуху постраждало 11 осіб, в тому числі й артдиректор пабу Михайло Кабанов. Але в грудні паб знову запрацював.

З 24 лютого 2022 року Кабанов вів активну волонтерську діяльність.

Музикант завжди активно підтримував Україну та ЗСУ (фото: facebook.com/mike.kabanov.3)

Сім'я музиканта

Михайло Кабанов усе життя провів у Харкові. Разом з жінкою Юлією виховував сина Єгора.

Тепер його родина потребує фінансової допомоги. Якщо ви хочете долучитися, то це можна зробити за посиланням на Монобанк.

Раніше ми розповідали про те, що у віці 81 року помер легендарний Тото Кутуньйо.

Читайте також про великого актора театру Валерія Мойсеєнко, який розвинув жанр моновистави.

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