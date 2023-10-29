Помер холостяком. Що відомо про особисте життя Меттью Перрі

Найгучніші романи Меттью Перрі

Відомо, що актор мав стосунки з Джулією Робертс. Вони почали зустрічатися у 1995 році, але їхній роман тривав не більше як рік. Перрі пригадував, що відчував себе нікчемним та завжди боявся, що Робертс його кине.

Перрі та Робертс на зйомках серіалу "Друзі" (скріншот)

Після цього він крутив романи з актрисами, але ні до чого серйозного це не привело. Перрі зустрічався з зіркою "Рятівників Малібу" Ясмін Бліт, а на зйомках фільму "Танго втрьох" він мав нетривалий роман з Нів Кемпбелл.

Також актор зустрічався з зіркою "Дівчат Гілмор" Лорен Грем. Потім він крутив роман з актрисою Мейв Квінлен. Усі ці стосунки швидко починалися та швидко закінчувалися. Тільки з Квінлен він зустрічався майже рік, а до цього він не наважувався почати серйозні стосунки.

Меттью Перрі у серіалі "Друзі" (скріншот)

Потім Перрі закрутив роман, який тривав два роки. Його обраницею була актриса Рейчел Данн, яка старша за нього на 14 років. Вже після неї актор мав більш тривалі стосунки.

З 2006 по 2012 рік Перрі зустрічався з Ліззі Каплан. Ці стосунки він ретельно приховував, лише у 2013 році актор зізнався, що їхній роман усе ж був, але вони розійшлися. Повідомлялося, що причиною розриву стосунків було небажання Перрі одружуватися.

Меттью Перрі ніколи не був одружений (скріншот)

Яка жінка могла стати дружиною Перрі

Потім актор три роки зустрічався з піар-менеджером Моллі Гурвіц. Лише їй він наважився освідчитися. Але у 2021 році, за пів року після заручин, Перрі та Гурвіц розірвали стосунки.

На той момент актору був 51 рік, а Гурвіц - 28. Він не розкривав причину розриву з дівчиною, але казав, що бажає їй усього найкращого.

Перрі та Гурвіц (фото: instagram.com/vidpochinua)

У кого Перрі був таємно закоханий

У своїх мемуарах, які Перрі випустив у 2022 році, актор зізнавався, що на зйомках "Друзів" він таємно кохав Дженніфер Еністон. Йому одразу сподобалася актриса, він познайомився із нею ще до початку роботи у серіалі.

Потім він запрошував Еністон на побачення, але вона йому відмовляла. Тоді Перрі сказав, що він та актриса точно не стануть друзями. Він кохав Еністон декілька років, але потім почуття зійшли на "ні". Останні роки свого життя Перрі жив сам. Він помер холостяком.

Перрі та Еністон на зйомках "Друзів" (скріншот)