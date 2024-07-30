Помер гітарист відомого київського гурту: "Любив музику понад усе"

Обірвалося життя учасника київського гурту ZWYNTAR Сергія Pror. Ймовірно, це сталося через проблеми з серцем, про що написали колеги чоловіка.

Що про це відомо, пише РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Facebook українського колективу.

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У публікації артисти підтвердили сумну звістку та поділилися теплими словами про свого колегу.

"Такі слова завжди найтяжче казати. Відійшов у засвіти наш друг, наш п'ятий елемент, наш басист Сергій. Це була раптова і несподівана смерть (ймовірно, серце). Ми не можемо оговтатися і нам болить. Сергій був яскравою людиною з непростим характером. Ми любили його", - написали вони.

"Його музика буде вічною, як і наші спогади про чудові часи разом, про всі репетиції, концерти та спільні подорожі", - також зазначається у джерелі.

Виконавці звернулися до користувачів мережі із проханням: не надокучати питаннями, а дати час і їм, і рідним Сергія пережити втрату.

Окрім того, в пості уточнили, що заплановані виступи гурту відбудуться в пам’ять про їхнього друга.

"Ми також цінуємо ваші співчуття, але не маємо наразі моральних сил відповідати в особисті. Наші виступи на "Файному Місті" та "В'яві" відбудуться за розкладом, ми будемо на сцені в пам'ять про нашого друга, який любив музику понад усе", - написали учасники ZWYNTAR.

Бас-гітарис гурту Сергій раптово помер (Фото: facebook гурту)

Що відомо про гурт

Український київський колектив був створений у 2015 році Еріком і Дівуаром.

"Ми ніяк не могли придумати назву і пропонували один одному дуже екзотичні варіанти, серед яких був навіть жахливий "Чорти З Долини Смерті". У якийсь момент ми написали на папірці латиницею ZWYNTAR і це було важливо, тому що миттєво визначило стиль, естетику і мову виконання", - коментував ідею їхньої назви Ерік.

Пізніше до колективу долучилися й інші учасники: Саша Кладбіще (вокал, барабани, казу), Наталія Ференс (пральна дошка) та Сергій, який був бас-гітаристом. Дівуар грає на гітарі та співає, Ерік - грає на банджо.

Колектив був створений у 2015 році (Фото: facebook гурту)

Після початку повномасштабної війни колектив повидаляв з YouTube усі російськомовні композиції, які були випущені ними раніше.

У жовтні 2023 року вони презентували свій новий альбом під назвою "Тисяча очей". У грудні того ж року перевидали мініальбом "Гріх", де переклали на українську деякі пісні.

Всього за роки творчості музиканти презентували три альбоми: "Гріх", "Мертві голоси", "Тисяча очей".