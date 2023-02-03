Помер геній моди Пако Рабан: дивіться фото революційних творінь кутюр'є

Архітектор, який створював одяг

Французький дизайнер іспанського походження вивчав архітектуру, але після завершення навчання за професією не працював, хоча пізніше використав набуті знання при створенні одягу та аксесуарів.

Він використав нові матеріали, наприклад родоід - високоякісну пластмасу на основі ацетилцелюлози. Рабан випустив цілу серію недорогої біжутерії, яка швидко розлетілася. Легкі, кольорові вироби привернули увагу молодих покупців.

Сукня, 1960-ті роки (фото: Вікіпедія)

У 1966 в Парижі представив свою першу колекцію: дванадцять моделей із "сучасних матеріалів". Убрання з паперу, пластику, металу на босоногих білих і темношкірих моделях.

Пако Рабан за роботою (1960-ті роки)

Він створив колекцію вбрань із паперу, що вважав одягом майбутнього. Серед його проектів були плащі з пір'я, одяг зі шкіри й металу, плетені кольчуги, з додаванням сухих квітів, мережива.

З колекції 1957 року (фото: Вікіпедія)

Перевернув світ парфумерії

У 1969 дизайнер створив свої перші парфуми "Calandre", а в 1973 він перевернув світ парфумерії створивши чоловічий аромат зі змішаним запахом квітів і дерева (Paco Rabanne pour Homme).

Парфуми Paco Rabanne pour Homme і досі можна купити (фото: EVA)

Кутюр'є також відомий як дизайнер костюмів для театру й кіно. Він розробив костюми більш ніж для 35 фільмів, а також для незліченної безлічі театральних постановок і балетів. Один із найзнаменитіших костюмів у кіно - костюм, розроблений для Джейн Фонди у фантастичному фільмі "Барбарелла".

Джейн Фонда в костюмах від Пако Рабана

Прославився він, і як художник, багато років розвиваючи свій талант

Неодноразово маестро відвідував Київ. У 2006 перебував із виставкою графіки з 26 аркушів, витриману у чорно-білій гамі, в приміщенні галереї Фонду сприяння розвитку мистецтв.

Побачені ним зміни часів Помаранчевої Революції, він узагальнив метафорично: "Україна нагадує мені зараз квітку, яка на очах розкриває свої пелюстки".

Дивіться на революційні роботи Пако Рабана, створені в різні роки:

3 лютого стало відомо про смерть генія. Йому було 88 років. Причини не повідомляються...