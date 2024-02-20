Помер другий український баскетболіст, на якого напали з ножем у Німеччині

Помер Артем Козаченко

Як зазначається у дописі, хлопця не стало сьогодні, 20 лютого. За останні дні його стан погіршився і лікарі не змогли врятувати його життя.

"Ми сумуємо за Артемом Козаченком. Спочатку 18-річний товариш Вови пережив жорстокий напад, але у вівторок помер від серйозних травм. Після заворушень в Оберхаузені Артем перебував у лікарні у реанімації", - написали в клубі.

"На жаль, за останні кілька днів його стан настільки погіршився, що лікарі не могли більше допомогти", - повідомили в "ART Giants".

Також вони розповіли про участь Артема у команді НБЛ у Бундеслізі U19, де його визнали талановитим гравцем із високим ступенем дисципліни і відданістю баскетболу.

Що відомо про трагічний інцидент у Німеччині

10 лютого у Німеччині на українських спортсменів напали підлітки, імовірно, через їхню національність.

Володимир Єрмаков помер у лікарні незабаром після госпіталізації, а Артем Козаченко перебував у реанімації протягом 10 днів.

Володимир Єрмаков (фото: instagram.com/artgiants)

Поліція швидко виявила двох підозрюваних, можливо, причетних до смерті українця: 15-річного турка з Гельзенкірхена і 14-річного грека з Херна.

Прокуратура запросила арешт для 15-річного підлітка, а другого передали опікунам через невизначеність його провини.

Починаючи з дитинства, загиблі грали в Києві і були частиною української збірної.

З липня 2023 року вони переїхали в Німеччину і приєдналися до молодіжної команди "ART Giants" із Дюссельдорфа.