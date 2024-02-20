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Умер второй украинский баскетболист, на которого напали с ножом в Германии

Артем Козаченко (фото: instagram.com/artgiants)
Автор: Иванна Пашкевич

Юный украинский баскетболист Артем Козаченко умер в больнице Германии от полученных тяжелых травм, которые он получил в результате нападения в Оберхаузене почти неделю назад, вместе со своим другом Владимиром Ермаковым.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-аккаунт баскетбольного клуба.

Умер Артем Козаченко

Как отмечается в посте, парня не стало сегодня, 20 февраля. За последние дни его состояние ухудшилось и врачи не смогли спасти его жизнь.

"Мы скорбим по Артему Козаченко. Сначала 18-летний товарищ Вовы пережил жестокое нападение, но во вторник умер от серьезных травм. После беспорядков в Оберхаузене Артем находился в больнице в реанимации", - написали в клубе.

"К сожалению, за последние несколько дней его состояние настолько ухудшилось, что врачи не могли больше помочь", - сообщили в "ART Giants".

Также они рассказали об участии Артема в команде НБЛ в Бундеслиге U19, где его признали талантливым игроком с высокой степенью дисциплины и преданностью баскетболу.

Что известно о трагическом инциденте в Германии

10 февраля в Германии на украинских спортсменов напали подростки, вероятно, из-за их национальности.

Владимир Ермаков скончался в больнице вскоре после госпитализации, а Артем Козаченко находился в реанимации в течение 10 дней.

Владимир Ермаков (фото: instagram.com/artgiants)

Полиция быстро обнаружила двух подозреваемых, возможно, причастных к смерти украинца: 15-летнего турка из Гельзенкирхена и 14-летнего грека из Херна.

Прокуратура запросила арест для 15-летнего подростка, а второго передали опекунам из-за неопределенности его вины.

Начиная с детства, погибшие играли в Киеве и были частью украинской сборной.

С июля 2023 года они переехали в Германию и присоединились к молодежной команде "ART Giants" из Дюссельдорфа.

Ранее мы рассказывали, что на фронте погиб ученый и сотрудник заповедника "Хортица" Максим Штатский.

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