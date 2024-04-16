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Помер Дмитро Капранов

Дмитро Капранов (фото: facebook.com/radioNV.ua)
Автор: Іванна Пашкевич

16 квітня помер публіцист і громадський діяч Дмитро Капранов. Він пішов з життя у віці 56 років.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сторінку братів Капранових у Facebook.

Помер Дмитро Капранов

"Друзі, в нас біда. Сьогодні зранку раптово помер Дмитро", - йдеться в повідомленні. 

Зазначається, що дату та місце прощання з блогером буде повідомлено згодом.

Всі заплановані заходи, які мали відбутися, скасовані.

Біографія братів Капранових

Брати-близнюки Дмитро та Віталій Капранови - українські письменники, видавці, публіцисти, громадські діячі та блогери.

Народилися вони у Дубоссарах, нині Молдова, а дитинство провели в Очакові. Вищу освіту брати здобули у Свердловську (зараз Єкатеринбург) і Москві.

На початку 90-х років видавали українську газету "Тинди-ринди" і журнал української фантастики "Брати".

Брати Капранови (фото: facebook.com/BratyKapranovy)

Повернувшись в Україну 1998 року, вони організували перший конкурс української гостросюжетної літератури "Золотий Бабай", де переміг роман Василя Шкляра "Ключ".

У 2000 році Капранови заснували видавництво "Зелений пес", а в 2019-му запустили YouTube-канал "імені Т.Г. Шевченка", присвячений історії України.

У лютому 2022-го письменники вступили до лав полку "Азов".

Нещодавно ми розповідали, що на фронті загинув Павло Петриченко.

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