Умер Дмитрий Капранов

16 апреля умер публицист и общественный деятель Дмитрий Капранов. Он ушел из жизни в возрасте 56 лет.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на страницу братьев Капрановых в Facebook.
"Друзья, у нас беда. Сегодня утром внезапно умер Дмитрий", - говорится в сообщении.
Отмечается, что дата и место прощания с блогером будет сообщено позже.
Все запланированные мероприятия, которые должны были состояться, отменены.
Братья-близнецы Дмитрий и Виталий Капрановы - украинские писатели, издатели, публицисты, общественные деятели и блогеры.
Родились они в Дубоссарах, ныне Молдова, а детство провели в Очакове. Высшее образование братья получили в Свердловске (сейчас Екатеринбург) и Москве.
В начале 90-х годов издавали украинскую газету "Тинды-ринды" и журнал украинской фантастики "Братья".
Братья Капрановы (фото: facebook.com/BratyKapranovy)
Вернувшись в Украину в 1998 году, они организовали первый конкурс украинской остросюжетной литературы "Золотой Бабай", где победил роман Василия Шкляра "Ключ".
В 2000 году Капрановы основали издательство "Зелений пес", а в 2019-м запустили YouTube-канал "имени Т.Г. Шевченко", посвященный истории Украины.
В феврале 2022-го писатели вступили в ряды полка "Азов".
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