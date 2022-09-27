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Помер Борис Мойсеєв

Помер Борис Мойсеєв (фото: borismoiseev.pro)
Автор: Дмитрий Войналович

Помер Борис Моїсеєв - заслужений артист Росії, один із перших співаків-геїв у РФ, які вчинили камінг-аут. Йому було 68 років.

Інформація про це з'явилася у російських ЗМІ.

Що відомо про смерть Мойсеєва

Серце виконавця пісні "Голубая луна" зупинилося 27 вересня близько 14:00.

Причина смерті не називається. Однак нагадаємо, що декілька років тому Мойсеєв переніс два інсульти, після яких практично перестав з'являтися на публіці.

У 2021 році йому майже відібрало мову, він не міг висловлювати свої думки. Колеги російського співака розповідали на ТБ-шоу, що Борис "дуже самотній".

За словами арт-директора співака Сергія Гороха, дати церемонії прощання та похорону поки невідомі.

Саме Горох, до слова, виявив тіло Мойсеєва у його квартирі на Червонопролетарській вулиці у Москві, коли прийшов провідати артиста.

Побачивши свого підопічного непритомним, Горох викликав "швидку", але лікарям залишалося лише констатувати смерть виконавця.

Борис Мойсеєв (фото: borismoiseev.pro)

Співак був активним членом партії "Єдина Росія", а також неодноразово висловлювався на підтримку тирана Володимира Путіна та його посіпаки Дмитра Медведєва.

"Він має велику силу й велику чарівність, тому Путіну я довіряю у всьому", - казав артист.

Однак наприкінці свого життя співак, який вже довго ніде не виступав (в тому числі, на провладних мітингах чи в анексованому Криму), говорив директору, що хотів би переїхати у свою квартиру в Юрмалі. У Латвії Мойсеєв, судячи з усього, не був персоною нон-грата, як більшість його колег-путіністів.

Моїсеєв прославився завдяки пісням "Голубая луна", "Дитя порока", "Ихтиандр" а також дуетами з Аллою Пугачовою ("Две свечи"), Нільдом Фернандесом ("Когда забудешь") та Людмилою Гурченко ("Петербург-Ленинград").

Борис Мойсеєв в молодості

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Борис Моисеев