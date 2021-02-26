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Борис Моисеев в тяжелом состоянии: еле разговаривает

Новина українською → Пятница 26 февраля 2021 16:01
Борис Моисеев в тяжелом состоянии: еле разговаривает Борис Моисеев (фото: facebook.com/borismoiseev)
Автор: Светлана Мащенко

Борис Моисеев, переживший за последние десять лет два инсульта, сейчас в очень плачевном состоянии. 66-летний артист с трудом разговаривает и выражает свои мысли, кроме того, он очень одинок.

Об этом рассказала российская певица Алена Апина в интервью для росТВ.

Певицу с Моисеевым связывает давняя дружба. Сейчас они видятся очень редко, да и впечатление от встреч остается тяжелое. Апина говорит - от былой энергии артиста осталась лишь тень.

"Он столько радости дарил нам всем. То есть этого человека было невозможно принимать без улыбки. Можно по-разному относиться к тому, что он делал, но это всегда было весело, задорно, эпатажно. Жалко, что он болен сейчас, - сказала Алена, пожелав артисту здоровья.

По словам Апиной, общение с Борисом Моисеевым - задача не из легких. Он тяжело разговаривает, из-за чего его трудно понять.

"Чтобы с ним поговорить, надо быть долго рядом. Он тяжело разговаривает. Сложно понять мысли, которые он хочет выразить. Он прекрасный, ранимый человек, очень одинокий", - добавила Апина.

В 2010 году у артиста случился первый инсульт. Сердце Моисеева остановилось, и его подключили к аппарату ИВЛ. Тогда ему хватило сил, чтобы восстановиться и даже вернуться к выступлениям.

Но в 2015-м случился новый приступ, который нанес ему страшный удар. Артисту так и не удалось вернуться к полноценной жизни.

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