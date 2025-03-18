Помер батько Філіпа Кіркорова, який ненавидів Україну

"Я більше не дитина. Сьогодні, 18 березня 2025 року, о 15:37 пішов із життя мій батько - народний артист Росії Бедрос Кіркоров. Але з серця не підеш ніколи", - написав прихильник політики Кремля. Бедрос Кіркоров з батьком (фото: російські ЗМІ)

За даними російських ЗМІ, у 2024 році в Бедроса Кіркорова діагностували серцеву недостатність.

Через хворобу він майже не міг самостійно пересуватися і долав невеликі відстані, спираючись на тростину.

Також артист страждав від сильного болю в ногах і загальної слабкості.

20 грудня батька російського пропагандиста екстрено госпіталізували у важкому стані. Філіп Кіркоров з батьком (фото: російські ЗМІ)

Лікарі діагностували у нього двосторонню пневмонію та видалили приблизно літр рідини з легень.

За словами директора Філіпа Катерини Успенської, його батько помер удома. У нього зупинилося серце.

Хто такий Бедрос Кіркоров

Кіркоров-старший народився у Варні в родині вірменина та болгарки. Він був радянським і російським співаком, має звання Народного артиста Російської Федерації.

Бедрос з другою дружиною Людмилою жив у Великому Новгороді, володів фермою в Новгородській області. Часто супроводжував на гастролях сина.

Однак останніми роками Бедрос був цікавий для росЗМІ лише своїми заявами на підтримку Росії та зневажливими висловлюваннями щодо України.

Бедрос Кіркоров не вважав Україну державою

Бедрос неодноразово відзначався цинічними висловлюваннями щодо України, які свідчать про його неприязне ставлення до українського народу.

Зокрема співак заявляв у ефірі пропагандистських росЗМІ, що Україна як держава "історично не існувала".

"Взагалі-то, як держава, Україна історично не існувала. Вона не була державою! Сама назва "Україна" означає край Росії. Це край Росії!" - безапеляційно стверджував Бедрос.

Крім того, він підтримав російську агресію, заявивши, що Україна не має жодних прав на Крим, назвавши півострів "старою російською військовою базою". Філіп Кіркоров з батьком (фото: російські ЗМІ)

Кіркоров-старший також звинуватив українську владу та політиків у розпалюванні "антагонізму" між Україною та Росією, назвавши їхню поведінку "дуже нахабною".

Окрім образливих заяв щодо державності України та її територіальної цілісності, Бедрос висловлював обурення ставленням до ветеранів Другої світової війни.

"Дивіться, як вони ставляться до ветеранів. Як цю жінку на 9 травня штовхали, забирали портрети акції "Безсмертний полк"! Я не знаю, не розумію в тому сенсі, що такий близький, відкритий, музичний народ зараз замкнувся у своїй оболонці, ніхто нічого не сміє зробити, боїться, що заарештують", - казав він.

Ці скандальні висловлювання батька Філіпа Кіркорова резонують на тлі історії з обіцянкою допомоги юному українському співаку Андраніку Алексаняну. Кіркоров-старший у 2012 році публічно обіцяв виділити 100 тисяч євро на операцію хлопчика, який страждає на рідкісну хворобу. Проте Андранік так і не отримав обіцяної допомоги, а бачився зі своїми "опікунами" лише двічі.

Ба більше, родина Кіркорових навіть поширювала заяву, в якій стверджувала, що через допомогу Андраніку, який має вірменське коріння, у Філіпа Кіркорова зірвалося турне в Азербайджані.

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