Во вторник, 18 марта, в возрасте 92 лет скончался Бедрос Киркоров - отец российского певца Филиппа Киркорова.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram путиниста.
"Я больше не ребенок. Сегодня, 18 марта 2025 года, в 15:37 ушел из жизни мой отец - народный артист России Бедрос Киркоров. Но из сердца не уйдешь никогда", - написал сторонник политики Кремля.
По данным российских СМИ, в 2024 году у Бедроса Киркорова диагностировали сердечную недостаточность.
Из-за болезни он почти не мог самостоятельно передвигаться и преодолевал небольшие расстояния, опираясь на трость.
Также артист страдал от сильных болей в ногах и общей слабости.
20 декабря отца российского пропагандиста экстренно госпитализировали в тяжелом состоянии.
Врачи диагностировали у него двустороннюю пневмонию и удалили примерно литр жидкости из легких.
По словам директора Филиппа Екатерины Успенской, его отец умер дома. У него остановилось сердце.
Киркоров-старший родился в Варне в семье армянина и болгарки. Он был советским и российским певцом, имеет звание Народного артиста Российской Федерации.
Бедрос со второй женой Людмилой жил в Великом Новгороде, владел фермой в Новгородской области. Часто сопровождал на гастролях сына.
Однако в последние годы Бедрос был интересен для росСМИ лишь своими заявлениями в поддержку России и пренебрежительными высказываниями в отношении Украины.
Бедрос неоднократно отмечался циничными высказываниями в отношении Украины, которые свидетельствуют о его неприязненном отношении к украинскому народу.
В частности певец заявлял в эфире пропагандистских росСМИ, что Украина как государство "исторически не существовала".
"Вообще-то, как государство, Украина исторически не существовала. Она не была государством! Само название "Украина" означает край России. Это край России!" - безапелляционно утверждал Бедрос.
Кроме того, он поддержал российскую агрессию, заявив, что Украина не имеет никаких прав на Крым, назвав полуостров "старой российской военной базой".
Киркоров-старший также обвинил украинскую власть и политиков в разжигании "антагонизма" между Украиной и Россией, назвав их поведение "очень наглым".
Кроме оскорбительных заявлений относительно государственности Украины и ее территориальной целостности, Бедрос выражал возмущение отношением к ветеранам Второй мировой войны.
"Смотрите, как они относятся к ветеранам. Как эту женщину на 9 мая толкали, забирали портреты акции "Бессмертный полк"! Я не знаю, не понимаю в том смысле, что такой близкий, открытый, музыкальный народ сейчас замкнулся в своей оболочке, никто ничего не смеет сделать, боится, что арестуют", - говорил он.
Эти скандальные высказывания отца Филиппа Киркорова резонируют на фоне истории с обещанием помощи юному украинскому певцу Андранику Алексаняну. Киркоров-старший в 2012 году публично обещал выделить 100 тысяч евро на операцию мальчика, страдающего редкой болезнью. Однако Андраник так и не получил обещанной помощи, а виделся со своими "опекунами" лишь дважды.
Более того, семья Киркоровых даже распространяла заявление, в котором утверждала, что из-за помощи Андранику, который имеет армянские корни, у Филиппа Киркорова сорвалось турне в Азербайджане.
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