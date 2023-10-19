Помер актор Сергій Гладков - зірка "Каламбура"

Помер український актор Сергій Гладков. Він прославився участю в тележурналі "Каламбур", зокрема роллю Мужика у "Селі дурнів". Актору було 60 років.
Про це повідомляє РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на допис у Facebook актора творчої групи "Каламбур" Вадима Набокова.
При написанні матеріалу використовувалися такі джерела: Вікіпедія, Кіноріум, Facebook-сторінка Сергія Гладкова.
"Пішов Сергійко..." - написав він.
Причина смерті поки не називається. За різними джерелами, він "кілька років боровся з важкою хворобою". У 2021 році актор "Каламбуру" Юрій Стицьковський в одному з інтерв'ю говорив, що у Гладкова "великі проблеми з суглобами, і він важко пересувається - з паличкою або ходунками".
У коментарях до публікації українці висловлюють свої співчуття близьким та рідним Гладкова.
Сергій Гладков (фото: Кіноріум)
Сергій Гладков родом з Одеси. Тут він закінчив Одеський політехнічний інститут, а саме факультет машинобудування та робототехніки.
Ще в роки навчання в інституті створює перші клоунські проєкти. Згодом актор закінчив курси режисури та пантоміми.
Сергій Гладков на початку кар'єри (фото: facebook.com/Сергей Гладков)
У 1985 році починає створювати першу клоунську групу "Пантофон", яка стала прообразом майбутніх проєктів "Магазин Фу" і "Село дурнів".
Сергій Гладков (фото: Кіноріум)
У цей час Гладков уже успішно співпрацював з комедійною трупою "Маски". А в складі "Магазина Фу" він стає лауреатом численних фестивалів.
Сергій Гладков з акторами "Маски-шоу" (фото: facebook.com/Сергей Гладков)
У 1996 році клоун-група "Магазин Фу" об'єднується з комедійним дуетом "Солодке життя" і створюють новий колектив "Каламбур". Цей формат швидко здобув популярність на телебаченні.
Сергій Гладков і Вадим Набоков (фото: Кіноріум)
Сергій Гладков є творцем образу Мужика в "Село дурнів", а також низки яскравих і змістовних образів в рубриках.
У рубриці "Бар Каламбур" він грає Невдаху, в "Залізному капуті" - Дранкеля, в "Крутому піке" - диспетчера і місіс Бурпл.
Образ Гладкова в "Селі дурнів" (фото: Кіноріум)
Після завершення акторської кар'єри почав працювати звукорежисером над створенням багатьох фільмів і серіалів.
Сергій Гладков в молодості (фото: facebook.com/Сергей Гладков)
Повномасштабне російське вторгнення застало його в рідній Одесі. Гладков підтримував Україну у Війні за незалежність, про що свідчать його публікації в соціальних мережах.
Сергій Гладков у 2020 році (фото: facebook.com/Сергей Гладков)
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