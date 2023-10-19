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Помер актор Сергій Гладков - зірка "Каламбура"

Сергій Гладков помер (колаж: РБК-Україна)
Автор: Юлія Гаюк

Помер український актор Сергій Гладков. Він прославився участю в тележурналі "Каламбур", зокрема роллю Мужика у "Селі дурнів". Актору було 60 років.

Про це повідомляє РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на допис у Facebook актора творчої групи "Каламбур" Вадима Набокова.

При написанні матеріалу використовувалися такі джерела: Вікіпедія, Кіноріум, Facebook-сторінка Сергія Гладкова.

"Пішов Сергійко..." - написав він.

Причина смерті поки не називається. За різними джерелами, він "кілька років боровся з важкою хворобою". У 2021 році актор "Каламбуру" Юрій Стицьковський в одному з інтерв'ю говорив, що у Гладкова "великі проблеми з суглобами, і він важко пересувається - з паличкою або ходунками".

У коментарях до публікації українці висловлюють свої співчуття близьким та рідним Гладкова.

  • Спершу й повірити не міг. Сергій? Той самий Мужик із "Села дурнів"? Як так? Він же безсмертний! Моя юність розвалюється по шматках. Лишаються нічим не заповнені дірки...
  • Він був одним із тих, хто скрасив моє дитинство
  • Світла пам'ять! Дякуємо за те, що несли в цей світ добро і гумор! Дякуємо за щасливе дитинство! Царство небесне...

Сергій Гладков (фото: Кіноріум)

Біографія Гладкова

Сергій Гладков родом з Одеси. Тут він закінчив Одеський політехнічний інститут, а саме факультет машинобудування та робототехніки.

Ще в роки навчання в інституті створює перші клоунські проєкти. Згодом актор закінчив курси режисури та пантоміми.

Сергій Гладков на початку кар'єри (фото: facebook.com/Сергей Гладков)

У 1985 році починає створювати першу клоунську групу "Пантофон", яка стала прообразом майбутніх проєктів "Магазин Фу" і "Село дурнів".

Сергій Гладков (фото: Кіноріум)

У цей час Гладков уже успішно співпрацював з комедійною трупою "Маски". А в складі "Магазина Фу" він стає лауреатом численних фестивалів. 

Сергій Гладков з акторами "Маски-шоу" (фото: facebook.com/Сергей Гладков)

У 1996 році клоун-група "Магазин Фу" об'єднується з комедійним дуетом "Солодке життя" і створюють новий колектив "Каламбур". Цей формат швидко здобув популярність на телебаченні.

Сергій Гладков і Вадим Набоков (фото: Кіноріум)

Сергій Гладков є творцем образу Мужика в "Село дурнів", а також низки яскравих і змістовних образів в рубриках.

У рубриці "Бар Каламбур" він грає Невдаху, в "Залізному капуті" - Дранкеля, в "Крутому піке" - диспетчера і місіс Бурпл. 

Образ Гладкова в "Селі дурнів" (фото: Кіноріум)

Після завершення акторської кар'єри почав працювати звукорежисером над створенням багатьох фільмів і серіалів.

Сергій Гладков в молодості (фото: facebook.com/Сергей Гладков)

Повномасштабне російське вторгнення застало його в рідній Одесі. Гладков підтримував Україну у Війні за незалежність, про що свідчать його публікації в соціальних мережах.

Сергій Гладков у 2020 році (фото: facebook.com/Сергей Гладков)

Раніше ми повідомляли про смерть українського продюсера та гумориста Сергія Сивохо.

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