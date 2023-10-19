Умер актер Сергей Гладков - звезда "Каламбура"

"Ушел Сережа..." - написал он.

Причина смерти пока не разглашается. По разным источникам, он "несколько лет боролся с тяжелой болезнью".

В комментариях к публикации украинцы выражают свои соболезнования близким и родным Гладкова.

Сначала и поверить не мог. Сергей? Тот же Мужик из "Деревни дураков"? Как это? Он же бессмертен! Моя юность разваливается по кускам. Остаются ничем не заполненные дыры.

Он был одним из тех, кто скрасил мое детство

Світла пам'ять! Дякуємо за те, що несли в цей світ добро і гумор! Дякуємо за щасливе дитинство! Царство небесне...

Сергей Гладков (фото: Кинориум)

Биография Гладкова

Сергей Гладков родом из Одессы. Здесь окончил Одесский политехнический институт, а именно факультет машиностроения и робототехники.

Еще в годы учебы в институте создал первые клоунские проекты. Впоследствии актер закончил курсы режиссуры и пантомимы.

Гладков на заре карьеры (фото: facebook.com/Сергей Гладков)

В 1985 году начинает создавать первую клоунскую группу "Пантофон", ставшую прообразом будущих проектов "Магазин Фу" и "Деревня дураков".

Сергей Гладков (фото: Кинориум)

В настоящее время Гладков уже успешно сотрудничал с комедийной труппой "Маски". А в составе "Магазина Фу" он становится лауреатом многочисленных фестивалей.

Гладков с актерами "Маски-шоу" (фото: facebook.com/Сергей Гладков)

В 1996 году клоун-группа "Магазин Фу" объединяется с комедийным дуэтом "Сладкая жизнь" и создают новый коллектив "Каламбур". Этот формат быстро приобрел популярность на телевидении.

Сергей Гладков и Вадим Набоков (фото: Кинориум)

Сергей Гладков является создателем образа Мужика в "Деревне дураков", а также ряда ярких и содержательных образов в рубриках.

В рубрике "Бар Каламбур" он играет Неудачника, в "Железном капуте" - Дранкеля, в "Крутом пике" - диспетчера и миссис Бурпл.

Образ Гладкова в "Деревне дураков" (фото: Кинориум)

После завершения актерской карьеры начал работать звукорежиссером над созданием многих фильмов и сериалов.

Гладков в молодости (фото: facebook.com/Сергей Гладков)

Полномасштабное российское вторжение застало его в родной Одессе. Гладков поддерживал Украину в Войне за независимость, о чем говорят его публикации в социальных сетях.

Сергей Гладков в 2020 году (фото: facebook.com/Сергей Гладков)