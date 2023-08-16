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Помер актор культового серіалу "Гра престолів". Даррену Кенту було лише 36 років

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Середа 16 серпня 2023 17:16
Помер актор культового серіалу "Гра престолів". Даррену Кенту було лише 36 років Помер актор Даррен Кент (колаж: Styler)
Автор: Василина Копитко

Британський актор Даррен Кент, відомий своєю роллю у культовому серіалі "Гра престолів", помер у віці 36 років.

Про смерть актора 11 серпня повідомило агентство Carey Dodd Associates у Twitter. Воно працювало із зіркою.

Причини смерті актора поки невідомі

"З глибоким сумом ми повинні повідомити вам, що наш дорогий друг і клієнт Даррен Кент мирно помер у п'ятницю. Його батьки та найкращий друг були поряд з ним. Наші думки та любов з його сім'єю у цей скрутний час", - заявили в агентстві.

Про причини смерті Даррена поки не повідомляють. Відомо, що він тривалий час боровся з остеопорозом та артритом. Також у нього було надзвичайно рідкісне шкірне захворювання, яке не піддавалося лікування. Воно розвинулося у Кента на початку його кар'єри.

Помер актор культового серіалу &quot;Гра престолів&quot;. Даррену Кенту було лише 36 роківПомер актор культового серіалу &quot;Гра престолів&quot;. Даррену Кенту було лише 36 роківПомер актор культового серіалу &quot;Гра престолів&quot;. Даррену Кенту було лише 36 роківДаррену було 36 років (фото: Іnstagram.com/darrenpaulkent)

Чим запам'ятався глядачам Даррен Кент

Даррен народився і виріс в Ессексі, Англія. Освіту здобув в Академії театрального мистецтва Італії Конті, де він закінчив навчання у 2007 році.

На початку його акторської кар'єри знаковими для нього стали зйомки у серіалі "Безсоромні". Пізніше він зіграв роль пастуха у фіналі четвертого сезону "Гри престолів".

Даррен також знявся у фільмах "Дзеркала", "Білосніжка і мисливець", "Маленький незнайомець" та "Підземелля та дракони: Честь серед злодіїв".

Також він був сценаристом та режисером кількох картин, у тому числі кримінальної драми "Зловживання протоколом".

А ще Кент входив у склад організації Equal People Performing Arts, яка підтримує людей з обмеженими можливостями, заохочуючи їх займатися мистецтвом.

Помер актор культового серіалу &quot;Гра престолів&quot;. Даррену Кенту було лише 36 роківПомер актор культового серіалу &quot;Гра престолів&quot;. Даррену Кенту було лише 36 роківДаррен під час зйомок "Гри престолів" (фото: Іnstagram.com/darrenpaulkent)

Раніше ми повідомляли про те, що помер популярний актор Марк Марголіс - зірка серіалів "Пуститися берега" і "Краще подзвоніть Солу".

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