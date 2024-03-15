Помер актор з "Іронії долі", якому заборонили в'їзд в Україну
На 90-му році життя помер радянський актор та народний артист РФ Олександр Ширвіндт. Українцям він відомий роллю у фільмі "Іронія долі або З легким паром!", а також тим, що незаконно відвідував окупований росіянами Крим і за це був внесений у базу "Миротворець".
Про смерть актора повідомляє РБК-Україна (проект Styler) із посиланням публікації росЗМІ.
При підготовці матеріалу також використали джерела: інтерв'ю актора Гордону та Вікіпедію.
Що відомо про Олександра Ширвіндта
Колеги актора повідомляють, що Ширвіндт помер у лікарні.
Свою кар'єру він розпочав у 1956 році. Його перша роль була в кінофільмі "Вона вас кохає". Більшість ролей, через які він став популярним, були комічними.
У його творчому доробку понад 50 художніх фільмах. Також він зіграв немало ролей у театрах Ленком, Московському драмтеатрі на Малій Бронній та Московському академічному театрі сатири. З 2021 року Ширвіндт став президентом театру сатири. Крім акторства, він також займався режисурою в театрі і написанням сценаріїв.
В "Іронії долі" актор зіграв друга головного героя (фото: glamurchik.tochka.net)
Як ставився актор до України
Ширвіндт неодноразово незаконно відвідував з гастролями окупований у 2014 році Росією український Крим. За це його у 2017 році внесли у базу "Миротворець", як особу, що порушила державний кордон України та становить загрозу національній безпеці України.
Після заборони на в'їзд в Україну актор зізнавався, що "відчуває фізіологічну втрату" і дуже сумує за українськими містами - Києвом та Одесою. Але разом із тим, за його словами, його поїздка в Крим - не є приводом для заборони на в'їзд в нашу країну. А сам Крим Ширвіндт називав ні українським, ні російським, а "своїм".
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