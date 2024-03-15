Помер актор з "Іронії долі", якому заборонили в'їзд в Україну

На 90-му році життя помер радянський актор та народний артист РФ Олександр Ширвіндт. Українцям він відомий роллю у фільмі "Іронія долі або З легким паром!", а також тим, що незаконно відвідував окупований росіянами Крим і за це був внесений у базу "Миротворець".

Що відомо про Олександра Ширвіндта

Колеги актора повідомляють, що Ширвіндт помер у лікарні.

Свою кар'єру він розпочав у 1956 році. Його перша роль була в кінофільмі "Вона вас кохає". Більшість ролей, через які він став популярним, були комічними.

У його творчому доробку понад 50 художніх фільмах. Також він зіграв немало ролей у театрах Ленком, Московському драмтеатрі на Малій Бронній та Московському академічному театрі сатири. З 2021 року Ширвіндт став президентом театру сатири. Крім акторства, він також займався режисурою в театрі і написанням сценаріїв.

В "Іронії долі" актор зіграв друга головного героя (фото: glamurchik.tochka.net)

Як ставився актор до України

Ширвіндт неодноразово незаконно відвідував з гастролями окупований у 2014 році Росією український Крим. За це його у 2017 році внесли у базу "Миротворець", як особу, що порушила державний кордон України та становить загрозу національній безпеці України.

Після заборони на в'їзд в Україну актор зізнавався, що "відчуває фізіологічну втрату" і дуже сумує за українськими містами - Києвом та Одесою. Але разом із тим, за його словами, його поїздка в Крим - не є приводом для заборони на в'їзд в нашу країну. А сам Крим Ширвіндт називав ні українським, ні російським, а "своїм".