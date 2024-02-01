Закликав до війни з Україною. Актору з "Бандитського Петербурга" повідомили про підозру

Депутату Державної думи РФ від партії "Нові люди", актору Дмитру Пєвцову заочно повідомлено про підозру. Він публічно закликав до війни проти України та окупації території країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генерального прокурора України ( ОГП ) та Службу безпеки України ( СБУ ).

Російському політику та актору інкримінують публічні заклики до насильницької зміни конституційного ладу та захоплення державної влади, посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, а також агресивної війни (ч. 3 ст. 109, ч. 2 ст. 110, ст. 436 КК України), розповіли в прокуратурі.

Про підозру йому оголошено за процесуального керівництва Вінницької обласної прокуратури, в доказову базу зібрала Служба безпеки.

За матеріалами слідства, Пєвцов неодноразово виступав на підтримку загарбників під час масових заходів за участю російського диктатора Володимира Путіна.

Він також часто виступав в ефірах російських пропагандистських медіа та закликав до захоплення державної влади та всієї території України. А також розповідав, як особисто голосував за визнання "незалежності" тимчасово окупованих районів Донецької та Луганської областей, виправдовував злочинні дії військ РФ тощо.

Фігурант також входить до близького оточення вищого військово-політичного керівництва країни-агресора.

"Оскільки зловмисник перебуває на території Росії, тривають комплексні заходи для його притягнення до відповідальності за злочини проти нашої держави", - зауважили в спецслужбі.

Довідка. Дмитро Пєвцов є народним артистом РФ. Серед робіт в кіно та серіалах з його участю найвідомішими вважаються "Бандитський Петербург", "Графиня де Монсоро", "Турецький гамбіт". Він є фігурантом бази "Миротворець", занесений до Переліку осіб, які створюють загрозу нацбезпеці України. Російському актору та політику заборонили в'їзд на територію України.