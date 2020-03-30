Пользуйтесь солнцем: как дезинфицировать одежду после супермаркета

Коронавирус в Украине распространяется и по состоянию на утро 30 марта в стране было уже 480 инфицированных. Медики напоминают, что основные способы защиты от заражения, это: мытье рук, ношение масок в общественных местах, соблюдения правил гигиены и по возможности – оставаться дома.

Однако даже те украинцы, которые имеют возможность дистанционно работать, иногда вынуждены пополнять запасы продовольствия. Руки после похода в супермаркет нужно помыть, все покупки обработать санитайзером, но многих волнует вопрос – что делать с одеждой?

Комаровский рассказал украинцам, что самый лучший и самый простой способ дезинфекции – это оставить верхнюю одежду на балконе под солнцем. Ультрафиолетовые лучи убьют все вирусы буквально за один час. Если солнца нет, то стоит оставить вещи на балконе на 2-3 дня.

"Если вы выходите из дома по три раза в день, то какой тогда смысл в стерилизации? Если ты в этом пальто лезешь в транспорт, где еще 50 людей, то там ты поддаешь себя еще большей опасности", - отметил Комаровский.

Он отметил, что в идеале должно быть 3-4 комплекта одежды. Кроме солнца, можно одежду обработать горячим паром. Верхняя одежда и обувь – главные источники хранения вирусов.

В домашних условиях можно использовать еще такие способы:

Оставить верхнюю одежду в коридоре.

Надеть маску и перчатки, использовать антисептик.

Выбрать на стиральной машине режим температуры не менее 50 градусов с дополнительным полосканием.

Обувь стоит чистить на улице и использовать для нее антисептик.

Кстати, испанские медики рекомендуют возле входа в квартиру сделать отдельную зону, в которой можно поставить ящик для верхней одежды, антисептик и сделать место для обуви.

Напомним, ранее мы писали о том, что врачи показали видео, как может распространяться коронавирус без контакта с другим человеком.