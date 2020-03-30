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Как COVID-19 распространяется без контакта людей: врачи показали видео

STYLERКоронавирус    30.03.2020 - 12:12
Как COVID-19 распространяется без контакта людей: врачи показали видео
Коронавирус в Украине (коллаж РБК-Украина)

Коронавирус может передаваться от человека к человеку без близкого контакта

Коронавирус в Украине уже диагностировали у 480 человек, 11 из них умерло, а 6 - выздоровело. В сети появилось новое видео, которое наглядно демонстрирует основные пути заражения COVID-19.

Ролик в сети Facebook представили врачи из Министерства здравоохранения Израиля.

На смонтированном ролике показали, как коронавирус может передаваться без близкого контакта людей. Инфекция может жить некоторое время на поверхностях, поэтому очень важно не трогать лицо грязными руками, обрабатывать их антисептиком, если помыть нет возможности.

Видео демонстрирует пути передачи COVID-19 в местах общего пользования: через дверные ручки, кнопки лифтов, банкоматы, ручки тележек в магазинах и так далее. Таким образом из-за одного человека, который "чихнул в руку", могут заразиться сотни и даже тысячи человек.

Министерство здравоохранения Израиля. #covid19_stop #коронавирус משרד הבריאות

Опубліковано Viktor Pashula Субота, 28 березня 2020 р.

Как передается коронавирус (видео: facebook.com/viktor.pashula)

Ранее мы писали, что врачи Александровской больницы обратились к украинцам с убедительной просьбой из-за распространения коронавируса.

Также сообщалось, что в Украине разгорается громкий скандал из-за украинцев, которые отказываются проходить обсервацию после прилета в "Борисполь" из Бали.

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