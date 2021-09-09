Пользователи Facebook оказались в опасности: почему нужно следить за своими публикациями

Владелец аккаунта Facebook несет ответственность за то, что пишут под его постами посторонние люди. Это касается тех, у кого под публикациями разворачиваются горячие баталии, и оппоненты переходят всякие границы при высказывании своего мнения. Такое решение принял Европейский суд по правам человека.

Об этом рассказала на своей странице в Facebook судья ЕСПЧ от Украины Анна Юдаковская.

В Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) рассматривался вопрос о границах ответственности аккаунтов в социальных сетях за неприемлемые комментарии третьих лиц под публикациями.

Под постом французского депутата местного уровня и кандидата на выборы в парламент разгорелся спор и на его странице были комментарии с языком ненависти. Депутат был осужден за разжигание розни из-за того, что не удалил комментарии под своей публикации, где были слова ненависти и критика в адрес политического оппонента.

В частности, мусульманскую общину ассоциировали с преступностью в городе и приравняли к группе "наркоторговцев и проституток".

Суд решил, что владелец аккаунта сделал свой Facebook общедоступным сознательно и позволил всем своих френдам размещать комментарии. При этом он не следил за содержанием опубликованных комментариев. Ответчик обязан был знать, что его публикации могут вызвать комментарии политического характера, а значит – должен был следить более тщательно. Тем более, что эти оскорбительные комментарии не были удалены в течение шести недель.

То есть, владелец аккаунта должен отвечать не только за то, что он сам публикует в социальных сетях, но и за то, что отвечают на его публикации другие пользователи социальной сети и фильтровать комментарии.

Такая позиция суда не сильно порадовала украинцев. Как известно, в украинском Facebook публикации со множеством негативных комментариев - обычное дело.