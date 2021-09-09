Користувачі Facebook опинилися в небезпеці: чому потрібно стежити за своїми публікаціями
Власник акаунту Facebook несе відповідальність за те, що пишуть під його постами сторонні люди. Це стосується тих, у кого під публікаціями розгортаються гарячі баталії, і опоненти переходять всякі межі при висловленні своєї думки. Таке рішення ухвалив Європейський суд з прав людини.
Про це розповіла на своїй сторінці в Facebook суддя ЄСПЛ від України Ганна Юдаковська.
У Європейському суді з прав людини (ЄСПЛ) розглядалося питання про межі відповідальності акаунтів у соціальних мережах за неприйнятні коментарі третіх осіб під публікаціями.
Під постом французького депутата місцевого рівня і кандидата на вибори до парламенту розгорілася суперечка і на його сторінці були коментарі з мовою ненависті. Депутат був засуджений за розпалювання ворожнечі через те, що не видалив коментарі під своєю публікацією, де були слова ненависті та критика на адресу політичного опонента.
Зокрема, мусульманську громаду асоціювали зі злочинністю в місті та прирівняли до групи "наркоторговців і повій".
Суд вирішив, що власник акаунту зробив свій Facebook загальнодоступним свідомо і дозволив всім своїх френдам розміщувати коментарі. При цьому він не стежив за змістом опублікованих коментарів. Відповідач зобов'язаний був знати, що його публікації можуть викликати коментарі політичного характеру, а значить – повинен був стежити більш ретельно. Тим більше, що ці образливі коментарі не були видалені протягом шести тижнів.
Тобто, власник акаунту повинен відповідати не тільки за те, що він сам публікує в соціальних мережах, але і за те, що відповідають на його публікації інші користувачі соціальної мережі та фільтрувати коментарі.
Така позиція суду не сильно порадувала українців. Як відомо, в українському Facebook публікації з безліччю негативних коментарів - звичайна справа.
- Не згоден з Судом. Потрібно було засудити коментатора, а не особу, яка має сторінку в соціалці. Тепер, використовуючи це рішення, учасники політичних дискусій, зможуть легко знищувати своїх опонентів, руками правоохоронців, засилаючи до них у коментарі ботів і провокаторів. Не завжди можна відстежити всі коментарі, а закривати коментарі, для публічного діяча неправильно, тому що серед них, можна знайти конструктивну зворотний зв'язок від народу, в тому числі - виборців.
- Сторінка в соцмережі при 3000 передплатників може бути прирівняна до засобів масової інформації й тоді громадянин зобов'язаний нести відповідальність за зміст коментарів. І все ж, цікаво чому не засудили авторів коментарів?
- А як же визначати критерії неприйнятності коментарів?
- Вже бачу, як по-різному дане рішення зможуть використовувати у своїй практиці різні гілки влади.
- Схоже, що світ втрачає віру у свободу слова…
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що актора Талашко після домагань звинувачують у зґвалтуванні 17-річної дівчини.
А також розповідали про те, що в Україні хочуть заборонити одноразовий посуд і ватяні палички.