Користь від помірного вживання алкоголю є: вчені знайшли ще одне підтвердження

Вчені виявили ще одне підтвердження того, що алкоголь в помірних дозах позитивно впливає на організм людини. Він допомагає запобігти інфарктам, інсультам та іншим проблеми з серцево-судинною системою.

Про це йдеться в новому дослідженні вчених, яке опублікували в журналі Science Daily.

Суть нового дослідження

Фахівці Американського коледжу кардіології провели масштабне опитування серед 50 тисяч добровольців, середній вік яких склав 57 років і більш ніж половина учасників - жінки.

В опитувальнику розділили норми вживання алкогольних напоїв: низький (менше одного напою на тиждень), помірний (від одного до 14 напоїв на тиждень) і високий (понад 14 напоїв на тиждень). Також у добровольців з'ясовували факти про серцеві напади, інсульти та пов'язані з ними госпіталізації.

Майже 8 тисяч осіб (15%) мали гострі напади захворювань серцево-судинної системи, з них 17% - у групі з низьким вживанням алкоголю і 13% - у групі з помірним вживанням спиртного.

У людей, які повідомляли про помірне вживання алкоголю, виявилося на 20% нижче ризик проблем з серцево-судинною системою, ніж у тих, хто його майже не вживав. Крім того, у таких добровольців виявилася найнижча активність мозку при стресі.

Що кажуть вчені

Фахівці вважають, що помірне вживання алкогольних напоїв знижує рівень активності мозку в стресових ситуаціях, які безпосередньо пов'язані з ризиком виникнення проблем з серцево-судинною системою, в тому числі ризик виникнення інфарктів та інсультів на тлі стресу.

"Дослідження показує, що помірне вживання алкоголю благотворно впливає на зв'язок між мозком і серцем. Випивка в розумних межах може допомогти розслабитися і знизити рівень стресу. Можливо, саме за допомогою цих механізмів і зменшується ризик серцево-судинних захворювань", - зазначили автори дослідження.

Однак вчені попереджають, що в алкоголі є інші побічні ефекти – підвищений ризик розвитку раку, пошкодження печінки та формування залежності. Кардіологи відзначили, що результати дослідження не говорять, що потрібно пити більше, а лише про те, що помірна доза алкоголю може знизити ризик розвитку стресів.