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Польза плавания: в Минздраве рассказали почему оно важно для здоровья

Автор: Тетяна Самарук

Плохо спите, устали на работе или волнуетесь перед важным событием, начинайте плавать. Конечно, плавание-не панацея, но этот вид спорта поможет укрепить ваше тело и избавиться от определенных проблем со здоровьем.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Украины Telegram.

Так, 2,5 часа в неделю аэробных физических нагрузок, таких как плавание, могут уменьшить риск хронических заболеваний.

Польза плавания

Также плавание может улучшить состояние здоровья людей с диабетом и сердечными заболеваниями. У пловцов меньший риск преждевременно умереть, чем у людей, ведущих неактивный образ жизни.

В воде спортом можно заниматься дольше, чем на суше, поскольку меньше ощущается боль в мышцах или суставах. В частности люди с артритом могут выбрать плавание, чтобы поддерживать физическую активность и избежать вероятного травмирования суставов, которое возможно во время других занятий.

На психическое здоровье положительно влияет плавание. Для людей с фибромиалгией такие занятия могут уменьшить тревогу, а физические упражнения в теплой воде выступают вспомогательным элементом в борьбе с депрессией. Плавание родителей с малышами также положительно влияют на психическое состояние обоих участников. Физическая активность поможет справиться со стрессом или усталостью и принесет заряд бодрости.

Кроме того, плавание в сочетании с другими физическими активностями поможет увеличить плотность костной ткани. Исследования показывают, что плавание положительно влияет на ряд кардио-респираторных показателей, а также снижение веса и процента жира в теле как у взрослых, так и детей. Стоит таки добавить, что такой же эффект дают и другие аэробные упражнения: бег или катание не велосипеде.

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