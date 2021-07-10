Користь плавання: у МОЗ розповіли чому воно важливе для здоров'я

Так, 2,5 години на тиждень аеробних фізичних навантажень, таких як плавання, можуть зменшити ризик хронічних захворювань.

Користь плавання

Також плавання може поліпшити стан здоров'я людей з діабетом та серцевими захворюваннями. У плавців менший ризик передчасно померти, аніж в людей, які ведуть неактивний спосіб життя.

У воді спортом можна займатися довше, ніж на суші, оскільки менше відчувається біль у м'язах чи суглобах. Зокрема люди з артритом можуть обрати плавання, щоб підтримувати фізичну активність та уникнути ймовірного травмування суглобів, яке можливе під час інших занять.

На психічне здоров'я позитивно впливає плавання. Для людей з фіброміалгією такі заняття можуть зменшити тривогу, а фізичні вправи у теплій воді виступають допоміжним елементом у боротьбі з депресію. Плавання батьків з малюками також позитивно впливають на психічний стан обох учасників. Фізична активність допоможе впоратись зі стресом або втомою та принесе заряд бадьорості.

Крім того, плавання у поєднанні з іншими фізичними активностями допоможе збільшити щільність кісткової тканини. Дослідження показують, що плавання позитивно впливає на низку кардіо-респіраторних показників, а також зниження ваги та відсотку жиру в тілі як у дорослих, так і дітей. Варто таки додати, що такий самий ефект дають й інші аеробні вправи: біг чи катання не велосипеді.