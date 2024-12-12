Полюбляє курятину? Вчені впіймали невідомого морського хижака

Про це розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на видання IFL Science .

Де вполювали хижака

Новий для науки хижак був виявлений у глибинах жолоба Атакама, поблизу західного узбережжя Південної Америки. Таке відкриття відбулося вперше для цієї острівної екосистеми у південно-східній частині Тихого океану.

Метою вчених було приманювання океанічних мешканців, які їдять мертву здобич - для цього вчені змайстрували пастки з їжею. Але натомість науковці впіймали величезну хижу амфіподу - істоту, підвиди якої вже знаходили в інших жолобах, але ніколи в Атакамі.

Новий вид був спійманий на глибині 7 902 метри і отримав назву Dulcibella camanchaca. В мовах народів з регіону Анд це означає "темрява". Досить символічно, зважаючи на те, що виявлена тварина полює в найтемніших глибинах однієї з найглибших траншей на планеті.

За словами вчених, приманювання хижака вимагало не лише майстерності, але й удачі. Для наживки використовували курятину, яка, ймовірно, привабила "їжу" Dulcibella camanchaca - або ж самого хижака.

Ця ділянка також раніше не досліджувалася, тому цілком можливо, що саме курка стала особливою принадою для Dulcibella, оскільки вдалося зловити кілька особин. Однак точна причина такої несподіваної появи залишається загадкою.

На що схожий новознайдений хижак

За словами науковців, амфіподи вражають різноманіттям, їх можна зустріти у верхів'ях річок, печерах, в морі та в найглибших частинах океану.

Але, як не дивно, будова тих видів, які живуть на глибині, не дуже відрізняється від будови тих, що живуть в морі. Наприклад, нововідкритий Dulcibella camanchaca схожий на креветку або рака.

Нововідкритий хижак Dulcibella camanchaca (фото: Johanna Weston, Woods Hole Oceanographic Institution)

Як зазначають дослідники, великі та сильні ноги ракоподібного нагадують клішні, які ідеально підходять для того, щоб ловити і утримувати здобич.

Крім того, цей амфіпод має міцні зуби в щелепах для розрізання та подрібнення їжі, а його ноги пристосовані для пересування по різних типах субстратів. Dulcibella camanchaca - досить великий представник для свого виду (майже 4 см завдовжки), що допомагає йому полювати на меншу здобич.

Попри відсутність очей, хижак може використовувати інші органи чуття, щоб виявити їжу в непроглядній темряві океанського дна. Вчені припускають, що між видами існують деякі відмінності на мікробному та молекулярному рівнях.

Gammarus roeselii, підвид прісноводних амфіподів (фото: Michal Maňas, wikipedia.org)

Відкриття такого великого і раніше не задокументованого хижака в жолобі Атакама - важливий крок вперед у розумінні екосистеми глибин океану, де види пристосовуються до екстремальних умов глибини, тиску і темряви. Втім, для багатогранних амфіподів, здається, це не складає складнощів.