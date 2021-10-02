Полярники со станции Вернадского показали новорожденных тюленят (фото)

Первую девочку полярники все вместе назвали Пенола - в честь пролива, вблизи которой она появилась на свет. Второе имя самке дал дизелист Александр Книжатко, поскольку он первым нашел ее, да еще и перед своим днем рождения. Ее назвали Кралей.

Украинские полярники показали новорожденных тюленят (фото: facebook.com/AntarcticCenter / Oksana Savenko)

А вот третий детеныш, к сожалению, не выжил. Ученые хотят провести исследования, которые установят причину смерти животного.

Выжившие тюленята кажутся здоровыми и чувствуют себя хорошо. Они упитаны и активны.

Украинские полярники показали новорожденных тюленят (фото: facebook.com/AntarcticCenter / Oksana Savenko)

Новорожденные весят примерно 25 килограммов. При этом они быстро набирают массу, благодаря питательному молоку матери. Отметим, что жирность молока тюленей составляет 54%.

Самки кормят своих детенышей чуть больше месяца. К тому моменту малыши уже могут весить 90 килограммов, что позволит им пережить период голода при переходе к самостоятельному питанию в океане.

Когда самки перестанут кормить детенышей, то смогут снова выводить потомство.

Украинские полярники показали новорожденных тюленят (фото: facebook.com/AntarcticCenter / Oksana Savenko)

Стоит отметить, что украинские ученые также проводят и другие исследования тюленей. К примеру, изучают особенности их размножения и питания. Они также исследуют ткани пуповины и плаценты, чтобы определить содержание стойких органических загрязнителей и тому подобное.

Также украинцы исследуют звуки тюленей Уэдделла, поскольку большинство их звуков человек не слышит, ведь они относятся к ультразвуковым частотам.

Украинские полярники показали новорожденных тюленят (фото: facebook.com/AntarcticCenter / Oksana Savenko)