Полярне сяйво в травні стало найбільшим за 500 років: воно охопило половину планети

Заряджені частинки, що надходять від Сонця, взаємодіють з газами в атмосфері Землі, створюючи кольори від зеленого до рожевого та червоного.

"З огляду на повідомлення про полярні сяйва, видимі до 26 градусів магнітної широти, це нещодавнє явище може конкурувати з деякими з найнижчих полярних сяйв, що були зафіксовані за останні п'ять століть", - кажуть в NASA.

Найбільш вражаючі полярні сяйва з'являються, коли сонце випускає великі хмари частинок, які називається викидами корональної маси або СМЕ.

Зазвичай полярні сяйва можна побачити лише у високих широтах, наприклад, у Канаді, Скандинавії та іноді на півночі Великобританії. Але 10 травня потужна геомагнітна буря, викликана сонцем, спричинила появу сліпучих вогнів південніше до екватора, аж до Ладакха в Південній Азії. Це був найсильніший сонячний шторм, який обрушився на планету з 2003 року.

NASA зареєструвало понад 80 "помітних" сонячних спалахів, які виникли з двох активних областей на Сонці.

Деякі з цих спалахів призвели до приголомшливих полярних сяйв, спричинили тимчасові відключення світла, вивели з ладу супутники та спричинили переправлення польотів у північній півкулі.

"Всі СМЕ прибули здебільшого одночасно, і умови були якраз хорошими для створення дійсно історичного шторму", - розповіла фізик NASA Елізабет Макдональд.

Дані, отримані під час сонячних подій цього місяця, можуть допомогати астрономам роками.

Полярне сяйво у травні (фото з мережі Х)