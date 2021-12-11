Полякова впервые рассказала о своем отце: "очень плохо закончил"

Украинская певица Оля Полякова почти никогда не говорила о своем отце. Однако, сейчас звезда решила все-таки рассказать о его судьбе.

По словам Поляковой, его родители хотели, чтобы он стал медиком. В частности, он мог взять любой музыкальный инструмент, даже который он до этого в руках не держал, и после пяти минут мог прекрасно на нем музицировать

"Но его засунули в мединститут. Там он учиться не хотел. Естественно, ездил по свадьбам, там классно зарабатывал, родители этого не воспринимали, заставляли его, он не хотел заниматься, не учился, они его "чмирили", он начал пить, уходить от этого всего "долбление" и очень плохо закончил", – рассказала артистка.

По мнению Оли Поляковой, именно с этого момента его жизнь превратилась в ад. По словам артистки, своего родного отца она почти не помнит. А еще звезда добавила, что именно от него переняла талант к музыке.