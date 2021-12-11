Полякова вперше розповіла про свого батька: "дуже погано закінчив"

Українська співачка Оля Полякова майже ніколи не говорила про свого батька. Однак, зараз зірка вирішила все-таки розповісти про його долю.

Так, Полякова поділилась, що її тато мав ідеальний слух. Про це йдеться у новому випуску YouTube-шоу "Взрослые девочки".

За словами Полякової, його батьки хотіли, щоб він став медиком. Зокрема, він міг взяти будь-який музичний інструмент, навіть який він до цього у руках не тримав, і після п'яти хвилин міг чудово на ньому музикувати

"Але його засунули до медінституту. Там він навчатися не хотів. Природно, їздив по весіллях, там класно заробляв, батьки цього не сприймали, змушували його, він не хотів займатися, не вчився, вони його "чмирили", він почав пити, іти від цього всього "довбання" і дуже погано закінчив", – розповіла артистка.

На думку Олі Полякової, саме з цього моменту його життя перетворилось в пекло. За словами артистки, свого рідного батька вона майже не пам’ятає. А ще зірка додала, що саме від нього перейняла талант до музики.