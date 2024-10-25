Полякова розповіла, як її донька ледь не "вилетіла" з престижного університету

Співачка Оля Полякова розповіла про пригоди своєї старшої доньки Марії у США. Дівчина вступила до Університету Берклі (University of California, Berkeley), але потім ледь не втратила рідкісний шанс на престижну освіту.
Як повідомляє РБК-Україна (проект Styler), деталями цієї історії Полякова поділилася на шоу Жені Яновича "20:23".
"Це дуже класний ВНЗ, який знаходиться в Америці, це найкращий музичний ВНЗ світу, вона туди вступила ще 1,5 року тому і збиралася туди їхати. Але в неї була операція і вона залишилася. І ось рік минув, Маруся повинна була їхати в Америку. Але вона вирішила, що в неї тут куча якихось своїх справ", - розповіла Полякова.
І вже потім, коли донька співачки вирушила до США, то дізналася про проблеми з документами. Маша зателефонувала мамі й розповіла, що її не пускають в країну.
"Боже, я підіймаю на вуха, блін, весь Бостон, хто там в мене є, якісь подружки. Вони кажуть: "Це неможливо, якщо вона там сидить та її не випускають, ми нічого не можемо взнати". Я вже посивіла", - пригадує співачка.
Оля Полякова (скріншот)
А потім Маша знов зателефонувала Поляковій й розповіла, що її впустили в країну. І виявилося, що її студентську візу анулювали. Сама донька співачки не розуміла, чому так сталося.
Коли ж Маша пішла в університет, то там їй сказали, що вона не з'явилася на навчання вчасно. Тому їй не тільки анулювали візу, а ще й відрахували. Полякова була шокована.
"Я кажу: "Машо, а як так вийшло?!". А вона каже: "Мам, я не знаю, я написала їм листа, що приїду пізніше, я попередила". А там така тема, що в них не пов'язано департаменти. Якщо тобі університет погоджує студентську візу, а ти не приїжджаєш до якогось числа, вона просто автоматично анулюється і все", - розповіла співачка.
Полякова та її старша донька (фото: instagram.com/polyakovamusic)
За її словами, Маша думала, що зможе вирішити всі ці проблеми. Вона уявляла, що приїде, "поплаче, поповзає на колінах, комусь дасть на лапу".
"Ну все як у нас в Україні, розумієте. Вона ж думає, що це можна "порішать". Бо у нас все, в принципі, можна порішать. Мама подзвонить, знаєш, Поплавському", - додала зірка.
Втім, ситуацію все ж вдалося вирішити. За словами Полякової, вже за два місяці Маша вирушить на навчання, адже "поповзала на колінах, поплакала", через що її відновили.
До слова, раніше Маша Полякова чесно відповіла, чи отримує гроші від батьків.
Окрім цього, донька Полякової розсекретила, чим займається її бойфренд.