Полякова рассказала, как ее дочь едва не "вылетела" из престижного университета

"Это очень классный вуз, который находится в Америке, это лучший музыкальный вуз мира, она туда поступила еще 1,5 года назад и собирался туда ехать. Но у него была операция и она осталась. И вот год прошел, Маруся должна была ехать в Америку. Но она решила, что у нее здесь куча каких-то своих дел", - рассказала Полякова.

И уже потом, когда дочь певицы отправилась в США, она узнала о проблемах с документами. Маша позвонила маме и рассказала, что ее не пускают в страну.

"Боже, я поднимаю на уши, блин, весь Бостон, кто там у меня есть, какие-то подружки. Они говорят: "Это невозможно, если она там сидит и ее не выпускают, мы ничего не можем узнать". Я уже поседела", - вспоминает певица.

Оля Полякова (скриншот)

А потом Маша снова позвонила Поляковой и рассказала, что ее впустили в страну. И оказалось, что ее студенческую визу аннулировали. Сама дочь певицы не понимала, почему так произошло.

Когда же Маша пошла в университет, там ей сказали, что она не явилась на обучение вовремя. Поэтому ей не только аннулировали визу, но и отчислили. Полякова была в шоке.

"Я говорю: "Маша, а как так получилось?!". А она говорит: "Мам, я не знаю, я написала им письмо, что приеду позже, я предупредила". А там такая тема, что у них не связаны департаменты. Если тебе университет согласовывает студенческую визу, а ты не приезжаешь в какое-то число, она просто автоматически аннулируется и все", - рассказала певица.

Полякова и ее старшая дочь (фото: instagram.com/polyakovamusic)

По ее словам, Маша думала, что сможет решить все эти проблемы. Она представляла, что приедет, "поплачет, поползает на коленях, кому даст на лапу".

"Ну все как у нас в Украине, понимаете. Она же думает, что это можно "решить". Потому что у нас все, в принципе, можно порешать. Мама позвонит, знаешь, Поплавскому", - добавила звезда.

Впрочем, ситуацию все же удалось разрешить. По словам Поляковой, уже через два месяца Маша отправится на учебу, ведь "поползала на коленях, поплакала", из-за чего ее восстановили.