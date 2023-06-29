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Полуничне варення без варіння та ще й з економією цукру: дуже швидкий рецепт

Як приготувати смачне варення (фото: freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Варення з полуниці можна швидко приготувати та ще й зекономити цукор. І для цього навіть не потрібно стояти над "тазами" з киплячими ягодами, збирати пінку і помішувати, щоб не пригоріло.

Рецептом поділилися в Telegram Дача. Сад та город.

Складники:

На 1 кг ягід потрібно 250 г цукру, тобто пропорція 1:4. Це важливий нюанс, адже в класичному полуничному варенні пропорція 1:2, тобто на кілограм ягід половина кілограми цукру.

Приготування варення

Помийте, просушіть і очистіть ягоди.

Присипте цукром і дайте настоятися за кімнатної температури 8-10 годин, періодично помішуючи.

Потім розкладіть ягоди по банках і залийте соком, що залишився. Накрийте банки кришкою (нещільно) та простерилізуйте в ємності з водою. Банки 0,7 л треба стерилізувати протягом не менше 10 хвилин.

Далі треба закатати, перевернути і укутати до повного остигання.

Правила варення від Євгена Клопотенка

  • Пропорція цукру

Зазвичай для варення з некислих ягід чи фруктів треба 50% цукру, тобто 500 г на кілограм сировини

  • Як зберегти форму ягід чи шматочки фруктів

Тут допоможе метод: проварити 5 хвилин, відставити, охолодити і повторити. Таким чином ягоди чи шматочки фруктів оцукрюються і не перетворюються на пюре.

  • Спеції

Щоб зробити смак варення незвичним, варто експериментувати зі спеціями. Наприклад, з корицею, гвоздикою, імбирем, гострим перцем.

  • Що робити з пінкою

Клопотенко радить не прибирати пінку, адже там є пектин, який допоможе загустити варення, а також багато поживних речовин.

  • Як зрозуміти, що варення готове

Поставте будь-яку ємність в морозильну камеру. Крапніть трохи гарячого варення в неї і подивіться, як воно розтікається. Саме такої консистенції буде готове варення. Якщо дуже рідке - доваріть, якщо взагалі не розтікається - вже переварили.

Раніше ми писали, як зварити полуничне варення за п'ять хвилин.

Також дізнайтеся, чи можна їсти варення з пліснявою.

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