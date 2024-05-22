Полунична Повня готує сюрпризи цим Зодіаку: вони почують гарні новини

Близнюки

Останній Повний місяць весни дозволить вам почати новий розділ у своєму житті. Ви можете вирішити глобальні зміни. Якщо стосунки не приносять щастя - спалюйте мости, якщо ж хочете перевести все на новий рівень - не зволікайте, дійте.

Діва

Незабаром ви зможете розкрити всі таємниці, які не давали вам спокою. І після цих подій у вас розплющаться очі. Використовуйте нові знання для початку нового життя. Повня готує для вас чимало сюрпризів, завдяки яким ви точно подолаєте всі перешкоди.

Стрілець

Після Полуничної Повні все почнеться з чистого листа. Не думайте про погане та не відмовляйтеся від глобального перезавантаження. Відмовтеся від усього, що приносить вам погані емоції. Спробуйте змінити імідж, стиль та знайдіть нових друзів.

Риби

Незабаром ви почнете отримувати сюрпризи. Чекайте на хороші новини, Повня точно вас здивує. Приємні емоції та позитив дозволять вам зважитися на щось грандіозне. Втілить у життя свої найсміливіші плани.