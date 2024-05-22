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Клубничное Полнолуние готовит сюрпризы этим Зодиака: они услышат хорошие новости

Что готовит Полнолуние для Стрельцов и Близнецов (иллюстрация: freepik.com)
Автор: Полина Иваненко

Последнее Полнолуние этой весны, которое еще называют Клубничным, готовит сюрпризы для представителей четырех знаков Зодиака. После 23 мая им стоит готовиться к переменам и хорошим новостям.

Какие знаки Зодиака получат сюрприз после Полнолуния, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Collective World.

После Клубничного Полнолуния у вас все начнется с чистого листа. Не думайте о плохом и не отказывайтесь от глобальной перезагрузки. Откажитесь от всего, что приносит вам плохие эмоции. Попробуйте сменить имидж, стиль, а также найдите новых друзей.

Уже скоро вы начнете получать сюрпризы. Ждите хороших новостей, Полнолуние точно вас удивит. Приятные эмоции и позитив позволят вам решиться на что-то грандиозное. Воплотите в жизнь свои самые смелые планы.

К слову, ранее мы уже рассказывали, что июнь наградит удачей четыре знака Зодиака.

Помимо этого, недавно стало известно, что это лето станет волшебным лишь для трех знаков Зодиака.

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