Клубничное Полнолуние готовит сюрпризы этим Зодиака: они услышат хорошие новости

После Клубничного Полнолуния у вас все начнется с чистого листа. Не думайте о плохом и не отказывайтесь от глобальной перезагрузки. Откажитесь от всего, что приносит вам плохие эмоции. Попробуйте сменить имидж, стиль, а также найдите новых друзей.

Уже скоро вы начнете получать сюрпризы. Ждите хороших новостей, Полнолуние точно вас удивит. Приятные эмоции и позитив позволят вам решиться на что-то грандиозное. Воплотите в жизнь свои самые смелые планы.