Полуголая MARUV дала концерт в России: фото выступления

Украинская певица MARUV, которая недавно выпустила клип с Филиппом Киркоровым, выступила на концерте в России. Девушка поехала в Санкт-Петербург, чтобы выступить на Big Love Show.
Фото с выступления она опубликовала в Instagram.
MARUV на концерте в России (фото: instagram.com/maruvofficial)
Для сцены она выбрала черный боди, шляпу и стрипы. Кроме того, она надела черный широкий пояс. На девушках из балета артистки была похожая одежда.
MARUV на концерте в России (фото: instagram.com/maruvofficial)
Пользователи сети прокомментировали ее выступление и лук.
Напомним, полуголая MARUV устроила пьянку и танцы на детской площадке. Вместе с подружками из своей подтанцовки они опрокинули по стаканчику и станцевали лезгинку прямо на закрытой детской площадке. Из одежды на них были лишь сценические костюмы в стиле БДСМ.
Ранее MARUV в откровенном облегающем наряде вызвала бурную реакцию сети.