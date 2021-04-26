Полуголая MARUV устроила пьянку и танцы на детской площадке: видео позора

Певица MARUV (Анна Корсун) устроила очередную наглую выходку. Вместе с подружками из своей подтанцовки они опрокинули по стаканчику и станцевали лезгинку прямо на закрытой детской площадке. Из одежды на них были лишь сценические костюмы в стиле БДСМ.

Видео артистка выложила в своем Instagram , вызвав волну недоумения. Поклонники отписываются, кричат "Позор!" и пишут, что это уже "перебор".

На видео четыре девушки - в черных полупрозрачных боди, чулках-сетках, ремнях и прочих атрибутах данного стиля резвятся в детской комнате. "Интересные" места прикрывают лишь лоскуты более темной ткани.

Этот ход певица посчитала удачным промо для ее нового трека "Call911". Именно под этот хит отрывались девушки.

Подписчики звезды атакуют ее комментариями с негодованием, говоря, что Аня снова пробила дно: